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Uzungöl'de Iraklı turistler ile vatandaşlar arasında gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 17:01 | Son Güncelleme

Trabzon Valiliği: "Bölgemize gezi amacıyla gelen 50 kişilik Irak uyruklu gruptan 9 kişi, üzerinde 'Kürdistan' yazılı atkı ile fotoğraf çektirdikleri sırada yöre halkı tarafından kendilerine tepki gösterilerek kısa süreli arbede yaşanmıştır" - "Olayla ilgili olarak Çaykara Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Irak uyruklu şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılarak adli tahkikata başlanılmıştır"

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl Mahallesi'nde, Irak'tan gelen bazı turistler ile vatandaşlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Çaykara ilçesinin Uzungöl Mahallesi'ne, Irak'tan 50 kişilik turist grubunun geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Çaykara ilçesi Uzungöl Mahallesi'nde bugün saat 11.00 sularında Kuzey Irak'tan bölgemize gezi amacıyla gelen 50 kişilik Irak uyruklu gruptan 9 kişi, üzerinde 'Kürdistan' yazılı atkı ile fotoğraf çektirdikleri sırada yöre halkı tarafından kendilerine tepki gösterilerek kısa süreli arbede yaşanmıştır. Olaya kolluk kuvvetlerimiz tarafından müdahale edilerek, vatandaşlarımız sakinleştirilmiş ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak Çaykara Cumhuriyet Başsavcılığınca 9 Irak uyruklu şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılarak adli tahkikata başlanılmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon uzungöl

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