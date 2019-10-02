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Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımı başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:26 | Son Güncelleme

TRABZON'un Çaykara ilçesinde imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, imar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımlarına başlanıyor.

Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımı başlıyor

Fatih TURAN/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Çaykara ilçesinde imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, imar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımlarına başlanıyor. Bölgede yapı sahiplerine Çaykara Belediyesi'nce, yapılarını boşaltmaları yönünde gerekli tebligatlar ulaştırılırken, yıkımların 5 Ekim'den itibaren başlayaağı belirtildi.
Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'de, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artış göstermesi, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da artırdı. Bölge turizminin göz bebeği konumunda olan ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğrayan Uzungöl'de, imar sorununa çözüm bulunamadı. Son dönemde, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de, otel, apart otel, pansiyon ve iş yeri sayısının plansız şekilde çoğalmasıyla birlikte imar kirliliğindeki artış ise tavan yaptı. Uzungöl'de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, İmar Barışı'ndan yararlanmak için başvuru yaptı.
YIKIMLARA 5 EKİM'DE BAŞLANACAK
Yaklaşık bin 650 hektar alan üzerine kurulu, 1983 yılında milli park ilan edilen ve 2003 yılında da yaklaşık 30 bin hektara varan özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Uzungöl'de imar barışına uygun olmayan 118'e yakın kaçak yapı için harekete geçildi. Uzungöl'de imar barışına uygun olmayan kaçak ve çarpık yapıların yıkımıyla ilgili Trabzon Valiliği’nden Çaykara Belediyesi’ne yazı gönderilip, yıkım yapılacak yapıların boşaltılması ve yıkıma uygun hale getirilmesi istendi. Bunun üzerine Çaykara Belediyesi, bahse konu yapı sahiplerini gönderdiği tebligatlarla bilgilendirdi. Bölgede yapı sahiplerine yapılarını boşaltmaları yönünde gerekli tebligatlar ulaştırılırken, yıkımların 5 Ekim'den itibaren başlanacağı belirtildi.
BAKAN KURUM AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ili kapsayan, 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı'nı açıkladıktan sonra Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü ziyaret edip açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Kurum Uzungöl'de turizm sezonunun bitmesinin ardından 'imar barışına' uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımına başlanacağını belirterek, "Süreç içerisinde de imar barışına uygun olmayan yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz. Akabinde Uzungöl’ü gerçekten uluslararası anlamda da doğal güzellikleri ön plana çıkaracak bir çalışmayı başlatıyoruz. Uzungölümüzde incelemeleri yaptık. Aynı Ayder'de olduğu gibi vatandaşlarımızla el birliği içinde onlarla birlikte omuz omuza buradaki dönüşümü de gerçekleştireceğiz" demişti.
ERDOĞAN, 'AYDER'İ KİRLETTİK, REZİL ETTİK' DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Ağustos 2017'de katıldığı AK Parti Rize İl Başkanları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen Ayder Yaylası ile ilgili, "Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Ayder'i kentsel dönüşüm değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişim dönüşümü de Uzungöl'de yapmamız lazım" demişti. Erdoğan'ın bu sözleri üzerine bölgede kaçak yapılarla ilgili yıkım kararları alınarak mücadele başlatılmıştı.
UZUNGÖL TURİZM MERKEZİ
Çaykara ilçesine 20 kilometre mesafede bin 250 metre yükseklikte yer alan ve eşsiz doğal güzellikleri ile Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikteki Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yaya yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor. Son yıllarda otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artışına bağlı olarak ortaya çıkan imar kirliği sorunu ile tartışılan Uzungöl'de kentsel dönüşüm projesi gündeme geldi. Bunun üzerine Uzungöl'de, Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ili kapsayan, 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı' kapsamında kentsel dönüşüm hazırlıkları başlayacağı belirtildi.

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Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımı başlıyorUzungöl'de kaçak yapıların yıkımı başlıyorUzungöl'de kaçak yapıların yıkımı başlıyorUzungöl'de kaçak yapıların yıkımı başlıyor

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