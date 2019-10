Uzungöl'de kaçak yapılarla ilgili inceleme tamamlandı

Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Çaykara ilçesinde imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen turizm merkezi Uzungöl'de yıkımına karar verilen imar barışına uygun olmayan 118 yapıda, sahiplerinin talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bölgeye gelen heyet tarafından yapılan inceleme tamamladı. Yapı sahiplerinin talep ve sorunlarını da dinleyen heyetin hazırlayacağı raporun ardından, yıkılması planlanan yapılarla ilgili karar verilecek. Uzungöl'de bekleyiş sürerken, gözler bakanlığın açıklayacağı rapora çevrildi.

Çaykara ilçesindeki Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artması, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da beraberinde getirdi. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Uzungöl'de, artan imar sorununa zamanla çözüm bulunamadı. Son dönemde, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de, otel, apart otel, pansiyon ve iş yeri sayısının plansız şekilde çoğalmasıyla birlikte imar kirliliğindeki artış tavan yaptı. Uzungöl'de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, imar barışından yararlanmak için başvurdu.

118 YAPIYA YIKIM KARARI

Yapılan başvurulardaki incelemelerde, imar barışına uygun olmadığı tespit edilen 118 yapının yıkımına karar verildi. Yapıların yıkımıyla ilgili Trabzon Valiliği’nden Çaykara Belediyesi’ne yazı gönderilip, yıkım yapılacak yapıların boşaltılması ve yıkıma uygun hale getirilmesi istendi. Bunun üzerine Çaykara Belediyesi, yapı sahiplerini gönderdiği tebligatlarla bilgilendirdi, yıkımlara 5 Ekim'den itibaren başlanacağıni belirtti. Yapı sahiplerine tebligatla verilen süre doldu. Ancak yapılar boşaltılmadığı için yıkıma başlanamadı.

BAKANLIK HEYET GÖNDERDİ

Yapıları yıkılacak olan işletme sahipleri, aralarında sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de yer aldığı heyetle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. İşletme sahipleri, bakanlık tarafından oluşturulacak heyetin, Uzungöl'e gelip yıkımı planlanan yapılarda inceleme yapmasını talep etti. Talep üzerine, bakanlıkça oluşturulan heyet, Uzungöl'e gelerek inceleme yapmaya başladı.

İNCELEME TAMAMLANDI, GÖZLER RAPORDA

118 yapının yanı sıra, turizm işletme sahipleri ile yöre sakinlerinin talep ve sorunlarını dinleyen heyet, saha incelemelerini tamamladı. Bakanlık heyetinin, Uzungöl'le ilgili hazırlayacağı ayrıntılı raporun ardından imar barışı uygun olmayan yapılarla ilgili karar verileceği öğrenildi. Uzungöl'deki bekleyiş sürerken, gözler bakanlığın açıklayacağı rapora çevrildi.

'RAPORU BEKLİYORUZ'

Uzungöl Turizmciler Dernek Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, raporu beklediklerini, yıkım tartışmalarının da bir an önce bitirilip, turizme odaklanılması gerektiğini söyledi. Akyüz, "Yıkım kararlarıyla ilgili Uzungöl’de bulunan sivil toplum örgütlerimizle beraber Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanımızla, yıkım kararı çıkan yapılarla ilgili görüştük. Yıkımların durdurulmasını, oluşturulacak bir heyetin burada incelemelerde bulunmasını istedik. Onlar da Uzungöl'e bir heyet gönderdi. Gelen heyet, yıkım emri verilen 118 yapıyı inceledi. Esnafımızı dinledi. Şimdi çıkacak raporu bekliyoruz. Rapor açıklandıktan sonra yıkım kararı çıkan yapılar için neler yapılacağını hep beraber göreceğiz. Artık yıkım olayı bir an önce bitmeli ve turizme odaklanmalıyız" dedi.

İŞ MAKİNESİ NÖBETİ SONLANDIRILDI

Bu arada, Uzungöl'de apart, pansiyon ve otel gibi yıkılması planlanan bazı yapıların sahiplerince, Uzungöl'e 2 kilometre mesafede yol kenarına iş makinesi nöbeti için kurdukları çadırı yıktıkları gözlendi. Nöbetlerine son veren yapı sahipleri, yıkımların durdurulup, mağdur edilmemelerini istediklerini söyledi.

BAKAN KURUM AÇIKLAMIŞTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ili kapsayan, 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı'nı açıkladıktan sonra Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'ü ziyaret edip açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Kurum, Uzungöl'de turizm sezonunun bitmesinin ardından 'imar barışına' uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımına başlanacağını belirterek, "Süreç içerisinde de imar barışına uygun olmayan yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz. Akabinde Uzungöl’ü gerçekten uluslararası anlamda da doğal güzellikleri ön plana çıkaracak bir çalışmayı başlatıyoruz. Uzungölümüzde incelemeleri yaptık. Aynı Ayder'de olduğu gibi vatandaşlarımızla el birliği içinde onlarla birlikte omuz omuza buradaki dönüşümü de gerçekleştireceğiz" demişti.

ERDOĞAN, 'AYDER'İ KİRLETTİK, REZİL ETTİK' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, 8 Ağustos 2017'de katıldığı AK Parti Rize İl Başkanları Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen Ayder Yaylası ile ilgili, "Şu anki Ayder Yaylası bizim temsilimiz olamaz. Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik. Ayder'i kentsel dönüşüm değişimle şanına yakışır bir hale getireceğiz. Aynı değişim dönüşümü de Uzungöl'de yapmamız lazım" demişti. Erdoğan'ın bu sözleri üzerine bölgede kaçak yapılarla ilgili harekete geçildi, yıkım kararları alınarak, mücadele başlatıdı.

UZUNGÖL TURİZM MERKEZİ

Çaykara ilçesine 20 kilometre mesafede bin 250 metre yükseklikte yer alan ve eşsiz doğal güzellikleri ile Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ve sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikteki Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yaya yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor. Son yıllarda otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artışına bağlı olarak ortaya çıkan imar kirliği sorunu ile tartışılan Uzungöl'de kentsel dönüşüm projesi gündeme geldi. Bunun üzerine Uzungöl'de, Karadeniz Bölgesi'ndeki 6 ili kapsayan, 15 maddelik 'İklim Değişikliği Eylem Planı' kapsamında kentsel dönüşüm hazırlıkları başlayacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI