Uzungöl'de kaçak yapılarla ilgili inceleme tamamlandı

Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Çaykara ilçesinde imar kirliliği tartışmaları ile gündeme gelen turizm merkezi Uzungöl'de yıkımına karar verilen imar barışına uygun olmayan 118 yapıda, sahiplerinin talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bölgeye gelen heyet tarafından yapılan inceleme tamamladı. Yapı sahiplerinin talep ve sorunlarını da dinleyen heyetin hazırlayacağı raporun ardından, yıkılması planlanan yapılarla ilgili karar verilecek. Uzungöl'de bekleyiş sürerken, gözler bakanlığın açıklayacağı rapora çevrildi.

Çaykara ilçesindeki Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, otel, pansiyon ve iş yeri sayısının her geçen gün artması, bölgede uzun süredir devam eden imar kirliği sorununu da beraberinde getirdi. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Uzungöl'de, artan imar sorununa zamanla çözüm bulunamadı. Son dönemde, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de, otel, apart otel, pansiyon ve iş yeri sayısının plansız şekilde çoğalmasıyla birlikte imar kirliliğindeki artış tavan yaptı. Uzungöl'de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapı sahibi, imar barışından yararlanmak için başvurdu.