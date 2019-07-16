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Uzungöl’de kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 09:07 | Son Güncelleme

Trabzon’un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl’de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkarak dereye uçtu.

Uzungöl’de kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 1 yaralı

Trabzon’un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl’de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazada bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, M.A idaresindeki 34 JM 4558 plakalı otomobil, sabah 04.30 sularında Haros Komları istikametine giderken Uzungöl çıkışındaki virajda direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu dereye uçtu. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralanan M.A’ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Of Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Uzungöl’de kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 1 yaralı

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