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Uzungöl'de sonbahar güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 13:18 | Son Güncelleme

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, sonbaharla birlikte farklı güzelliğe büründü, muhteşem manzara ortaya çıktı.

Uzungöl'de sonbahar güzelliği

Selçuk BAŞAR-Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZON'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, sonbaharla birlikte farklı güzelliğe büründü, muhteşem manzara ortaya çıktı.
Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğa harikası turizm merkezi Uzungöl, sonbaharda da ayrı bir güzelliğe büründü. Uzungöl'de çam ağaçlarındaki yeşil örtü sonbaharla birlikte yerini sarı tonlara bırakırken, göl kıyısında yürüyüş yapan, macera parklarında eğlenen turistler, doğanın keyfini çıkarıyor.
Her yıl Uzungöl'e geldiğini belirten Azerbaycanlı Ayten Adlova, bölgenin her mevsimde güzel olduğunu belirterek, "Her sene tatilde, boş hafta sonlarında öğrenci arkadaşlarımızla gezmeye geliyoruz" dedi. Gizem Merey ise "İlk kez geliyorum, burayı çok beğendim. Havalar çok güzel. Duyduğuma göre bu sezonda daha soğuk oluyormuş ama şu an daha güzel. Kendimi çok şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Uzungöl'de yaşayan Fırat Erdal da "Uzungöl'de her yerde olduğu gibi sonbaharda ağaçlar sararmış, yeşillik yavaş yavaş kendini kaybediyor. Hafta sonları burada kalabalık oluyor ama hafta içi kimseler yok. Yaz ve kış aylarında yoğunluk oluyor fakat sonbaharda beklenen kalabalık olmuyor" diye konuştu.
KARADENİZ'İN GÖZBEBEĞİ
Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ile sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor.

FOTOĞRAFLI

Uzungöl'de sonbahar güzelliğiUzungöl'de sonbahar güzelliğiUzungöl'de sonbahar güzelliğiUzungöl'de sonbahar güzelliği

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