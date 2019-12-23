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Uzungöl'de yıkım gerginliği (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 05:38 | Son Güncelleme

UZUNGÖL'DE ÇOK SAYIDA GÖZALTI Uzungöl'de, imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımı için gece yarısı güvenlik ekiplerince alınan önlemlerin ardından başlayan gerginlik sürüyor.

UZUNGÖL'DE ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Uzungöl'de, imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımı için gece yarısı güvenlik ekiplerince alınan önlemlerin ardından başlayan gerginlik sürüyor. Jandarma ekipleri, Çaykara-Uzungöl karayolunda birçok noktada 10 güvenlik kontrol noktası kurup, dışarıdan gelen araçların girmesine izin vermiyor.
Ekiplerin yola çıktığını haber alıp, araçları ile barikat kurarak yolu ulaşıma kapatan vatandaşlara ise jandarma ekipleri, TOMA ile su sıkarak müdahale etti. Yaşanan olaylarla ilgili, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Öte yandan, gerginliğin devam ettiği Uzungöl'e çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildiği görüldü. Sabah saatlerinde başlaması beklenen yıkım öncesi, birçok iş makinesi de bölgeye ulaştı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Fatih TURAN - Selçuk BAŞAR / ÇAYKARA(Trabzon),(DHA)

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