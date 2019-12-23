HABER

Uzungöl’de yıkım gerginliği sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 05:09 | Son Güncelleme

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl’de imar barışına uygun olmayan kaçak yapıların yıkımı için ekipler gece yarısı operasyonu ile harekete geçerken, çıkan olaylarda çok sayıda vatandaşın gözaltına alındığı belirtiliyor.Tükiye’nin ve Trabzon’un gözde turizm merkezlerinden Uzungöl’de imara aykırı olduğu tespit edilen 112 yapıdan 95’i için geçtiğimiz aylarda yıkım kararı alınırken, 17’si için ise traşlanması yönünde karar alınmıştı.

Uzungöl’de yıkım gerginliği sürüyor

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl’de imar barışına uygun olmayan kaçak yapıların yıkımı için ekipler gece yarısı operasyonu ile harekete geçerken, çıkan olaylarda çok sayıda vatandaşın gözaltına alındığı belirtiliyor.
Tükiye’nin ve Trabzon’un gözde turizm merkezlerinden Uzungöl’de imara aykırı olduğu tespit edilen 112 yapıdan 95’i için geçtiğimiz aylarda yıkım kararı alınırken, 17’si için ise traşlanması yönünde karar alınmıştı. Yıkım ekipleri bu gece kararı uygulamak için Jandarma ekipleri eşliğinde harekete geçti. Yıkım için iş makinelerinin TOMA’lar eşliğinde Uzungöl’e geldiğini öğrenen yöre sakinleri araçlarıyla yolu trafiğe kapatınca TOMA ile su sıkarak yolu kapatan vatandaşlara müdahale edildi. Yıkımı ertelemek isteyen vatandaşlar ve güvenlik güçleri arasında gerginlik büyürken, çok sayıda vatandaş çıkan olaylarda gözaltına alındı. Olayları görüntülemek için bölgeye gitmeye çalışan basın mensuplarına ise izin verilmiyor.

Uzungöl’de yıkım gerginliği sürüyor

Bir ilde alarm! 44 kişiyi kedi ve köpek ısırdıBir ilde alarm! 44 kişiyi kedi ve köpek ısırdı
Ereğli'de otomobil dereye uçtu: 3 yaralıEreğli'de otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde depremTunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Yunanistan'dan skandal hamle! Fotoğraflar ortaya çıktı

Yunanistan'dan skandal hamle! Fotoğraflar ortaya çıktı

Ali Koç'tan Yanal-Emre kavgası açıklaması

Ali Koç'tan Yanal-Emre kavgası açıklaması

CHP, Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması başlattı!

CHP, Sinan Aygün hakkında disiplin soruşturması başlattı!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

Feci ölüm! İnanamadılar

Feci ölüm! İnanamadılar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Giresun’da meydana gelen 2 kazada 8 kişi yaralandı

Giresun’da meydana gelen 2 kazada 8 kişi yaralandı

Bursa'da 3 fabrikayı küle döndüren yangın!

Bursa'da 3 fabrikayı küle döndüren yangın!

Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Tunceli'de korkutan deprem!

Trump'tan azil açıklaması: Demokratların davası öldü, sonuçlar çok kötü

Trump'tan azil açıklaması!

Polis zor ayırdı! Önce araçlar ardında sürücüler birbirine girdi!

Önce araçlar ardında sürücüler birbirine girdi!

Uzungöl'de gergin gece! Vatandaşlar yolları barikatlarla kapattı!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.