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Uzungöl'de yıkım kararı alınan kaçak yapıyı, sahibi yıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 10:59 | Son Güncelleme

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, 'İmar Barışı' düzenlemesine aykırı 95 kaçak yapının yıkımı sürdürülüyor.

Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/TRABZON, (DHA) - TRABZON'un Çaykara ilçesindeki Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, 'İmar Barışı' düzenlemesine aykırı 95 kaçak yapının yıkımı sürdürülüyor. Kaçak yapılardan biri, sahibi tarafından yıkıldı.
Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, 'İmar Barışı'na aykırı 112 kaçak yapıdan 95'i için yıkım, 17'si için de tıraşlanması kararı alındı. Ekipler, bu yapılarla ilgili alınan kararı uygulamak için pazar gece yarısı harekete geçti. Yıkım ekipleri, jandarma eşliğinde Uzungöl'e doğru yola çıktı. Ekiplerin yola çıktığını haber alanlar, araçları ile barikat kurarak, yolu ulaşıma kapattı. Ekiplerin geçişine izin vermeyenlere, polis TOMA ile su ve biber gazı sıkarak, müdahale etti. Güvenlik güçleri ile yıkım ekiplerini engelleme çalışanlar arasında gerginlik çıktı. Kalabalığın dağıtılması üzerine sabahın ilk ışıklarıyla Uzungöl'e ulaşan ekipler, kaçak yapıların yıkımına başladı. 16 yapının yıkımını gerçekleştiren ekipler, bugün de güvenlik önlemleri eşliğinde kaçak yapıların yıkımını sürdürdü.
KENDİ BİNASINI YIKTI
Uzungöl'de Orhan Çelik, yıkım kararı alınan kaçak yapısını kendisi yıktı. Yapının ahşap ve demir platformlarını söken Çelik, beton blokları da yıkarak, yerle bir etti. Çelik, "Tebligat göndermişler, yıkım kararı çıkarmışlar. Mahkeme kararı çıkmadan bana nasıl yıkım kararı çıkıyor? Kiralık arazide bina yaptım, 'Bir şeyler kazanalım, mal sahibi de kazansın' dedim ama maalesef bırakmadılar" dedi.
Arkadaşının binasının yıkımına yardımcı olan Murat Dilmaç da "Uzungöl'le bizim binamız arasında 5 kilometre var. Burası ile Uzungöl'ün ne alakası var? Burada yaptığımız binayı kendimiz söküyoruz, mecbur kaldık. Bu da yıkılacak, en azından yıkım parasından kurtaralım, belki çıkan hurdayı satar da adamın 300 bin lira, 500 bin lira borcu var, 'Ona en azından bir yardımcı olmuş oluruz' diye arkadaşımıza yardım ediyoruz" diye konuştu.

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