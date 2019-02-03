Uzungöl’de yollar çamura döndü, rezervasyonlar iptal edildi

Doğu Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinde biri olan Uzungöl’de sömestr tatilinde yapılan rezervasyonlar ana arterlerdeki çalışmalar nedeniyle iptal edildi. Türkiye’nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl, sömestr tatilinde beklenilen ilgiyi göremedi. Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Uzungöl’de ana arterler üzerinde başlayan çalışmalar sömetr tatilinde rezervasyon yaptıran misafirlere hayal kırıklığı yaşattı. Yarıyıl tatili için Uzungöl’ü tercih eden yerli ve yabancı turistlerden bazıları çalışmalar nedeniyle rezervasyonlarını önceden iptal ettirirken, bazı turistler ise göle geldikten sonra gördükleri manzara karşısında geri döndü. Yüzde 80 oranında yapılan rezervasyonların iptal edilmesine şaşıran turizmciler, ana arterler üzerinde başlatılan çalışmaların turizm sezonuna kısa bir süre kalmasına rağmen bitirilememesi nedeniyle endişe duyuyor. Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, sömestr tatilinde rezervasyonların çoğunun iptal edildiğini belirterek, “Uzungöl yarıyıl tatilinde çok ciddi bir hareketlilik olacaktı. Ciddi rezervasyonlarımız vardı çoğu iptal etti. Uzungöl’de ana arterler üzerinde yapılan çalışmalar tüm yolların kapanmasına sebep oldu. Bu problemler nedeniyle çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Gelenlerin bu nedenden dolayı gezebilme şansı olmadı. Uzungöl’e gelerek burayı gören rezervasyonu iptal ettirerek geri döndü” dedi.

“Turizmcilerle hareket edecek bir başkana ihtiyacımız var”

Yeni bir sistem oluşturarak turizm sezonuna girilmesi gerektiğini dile getiren Akyüz, “Uzungöl’de turizmin gelişmesiyle alakalı şu anki sıkıntılar aşılarak kış turizminde ne yapılması gerekiyor bunun başında da teleferik kurulması geliyor. Ayrıca mevcut yolun ıslahı veya yeni yolların yapılması gerekiyor. Uzungöl şu an mevcut haliyle turizmi 12 aya yayamaz. Kış turizmi için en önemli etkinliklerden olan kayak yok. Kayağın olması için teleferiğinde olması gerekiyor. Buna devletin el atması gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarıyla hareket edecek bir başkanımızın olması lazım. Şu anda onunla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Kopuk yaşadığımız için bu sorun Uzungöl’e gelen misafirlere yansıyor. Bu kopukluğu kaldırabilmek için yeni gelecek başkanımızın Cumhurbaşkanı’nın en son yapmış olduğu beyanata göre hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem STK’ların, hem muhtarların bu işin içerisine sokması gerektiğini düşünüyorum. Bu işi bilen insanlar turizmcilerdir. Turizmcilere sormadan, fikir almadan bir yeri idare ediyorum demek doğru değil. Yeni bir sistem oluşturarak turizm sezonuna girmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

