Uzungöl’deki Doğa ve Salıncak Şenliği ilk gününde beklenen ilgiyi görmedi

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de turizm aktivitelerinin 12 aya yayılması amacıyla 2 gün olarak planlanan "Uzungöl Doğa ve Salıncak Şenliği" ilk gününde beklenen ilgiyi görmedi.

Uzungöl’de bu yıl ilk kez düzenlenen ’Uzungöl Doğa ve Salıncak Şenliği’nin ilk günü sönük geçti. Yerli ve yabancı çok sayıda turistin katılması beklenen şenliğin ilk gün etkinliklerine az sayıda katılımcı geldi. Tur firmalarının yüzlerce rezervasyon yapmasına rağmen bölgede karların erimesi ve kar yağışının olmamasının katılımın az olmasında etkili oldu. Şenlikte salıncak etkinliğinin dışında yapılması planlanan kar motoru binme, kayak, kardan adam, karda doğa yürüyüşü ve kar topu etkinlikleri ise kar olmadığı için yapılamadı. Yarın da devam edecek olan etkinlik yarın akşam saatlerinde son bulması bekleniyor.