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Uzungöl'e teleferik projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 11:20 | Son Güncelleme

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki Karadeniz'in ünlü turizm merkezi Uzungöl'e teleferik yapılacak.

Uzungöl'e teleferik projesi

Fatih TURAN- Emre KOLTUK/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Çaykara ilçesindeki Karadeniz'in ünlü turizm merkezi Uzungöl'e teleferik yapılacak. Yerli-yabancı binlerce turistin yaz ve kış döneminde akın ettiği Uzungöl'de hizmet verecek teleferik için proje hazırlandı.
Çaykara ilçesinde her yıl binlerce yerli-yabancı turistin ziyaret ettiği Uzungöl'de teleferik projesi hazırlandı. Uzungöl için 4 yıl önce hazırlanan ve bazı vatandaşların itirazları nedeniyle yargıya taşınan 'Koruma Amaçlı İmar Planı'nın Samsun Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine, teleferik yapımın da iptal edildiği iddiaları gündeme geldi. Ancak, projenin iptal edilmediği ve alan ihalesine çıkılarak projenin hayata geçirileceği açıklandı. Projenin detaylarının, kamulaştırma nedeniyle açıklanmadığı belirtildi.
Teleferiğin yapımı için alan ihalesine çıkacaklarını ifade eden Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, "Yakın bir tarihte alan ihalesine çıkacağız. Projeyi Uzungöl'e kazandıracağız. Projenin iptal olduğu yönünde söylemler tamamıyla yanlıştır. Manipüle edilmeye çalışılıyor" dedi.
AKYÜZ: UZUNGÖL KIŞ TURİZMİNE HİZMET EDECEK
Yıllardır yapılması gündemde olan teleferiğin yılan hikâyesine dönüştüğünü belirten Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz de, "Biz yıllardan beri teleferiğin yapılacağını bütün gelen idarecilerden duyuyoruz. Bugünlere geldik ama hâlâ en ufak bir hareket yok. Çok basit bir olay yüzünden imar planımız iptal oldu. İptal olduğu için de yılan hikâyesine dönen teleferiğimiz artık olmayacak gibi gözüküyor. Yeter artık. Yapılmayan bir şeyi bu kadar dillendirmesinler. Artık biz yorulduk" diye konuştu.
Uzungöl'ün kış turizmine hizmet edebilmesinin teleferik ile mümkün olacağını söyleyen Akyüz, "Şu anda Uzungöl'de 5 yıldızlı otellerle yarışabilecek kapasitede işletmeler var. Bu işletmelerin yapmış olduğu yatırımları amorti edebilmesi için teleferiğe ihtiyaç var. Biz burada turizm sezonuna 2-3 ay hizmet verebiliyoruz. Teleferik yapıldığı zaman buradaki turizm sezonu büyüyecek ve Uzungöl kış turizmine hizmet edecek" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, bölgeye gelen yerli turistler ise teleferik için çok geç kalındığını ifade ederek Uzungöl'ü yukarıdan görmenin bambaşka bir duygu olacağını söyledi.

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Uzungöl'e teleferik projesiUzungöl'e teleferik projesiUzungöl'e teleferik projesiUzungöl'e teleferik projesi

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