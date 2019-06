Uzungöl’e turistler için semt polikliniği

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’e yaz aylarında gelen turistlere sağlık hizmeti vermek için kurulan semt polikliniği hizmete açıldı.

Yerli ve yabancı turistlere haftanın 7 günü sağlık hizmeti verecek olan Of Devlet Hastanesi’ne bağlı semt polikliniği, Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr.Hakan Usta, Sağlık Acil Sağlık İlaç ve Tıbbı Cihaz hizmetleri Başkanı Op. Dr. Yavuz Çakıroğlu ve Of Devlet hastanesi Başhekimi Op.Dr. Şaban Uysal’ın katılımı ile hizmete girdi.

Açılışta konuşan Of Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şaban Uysal, ”Bölgemizin turizm merkezi olan Uzungöl’e gelen turistlerin sağlığı için başlattığımız Semt Polikliniği uygulamasına bu yıl da devam ediyoruz. Bu polikliniğimiz Of Devlet Hastanesi’ne bağlı olup 7 gün süre ile mesai saatleri içinde tüm yerli ve yabancı turistlere ve bölge halkımıza üst düzeyde sağlık hizmeti verecektir. Acil ve Poliklinik hizmetleri tercüman eşliğinde profesyonel bir sağlık ekibi ile verilecektir” dedi.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr.Hakan Usta da bölgenin turizm cenneti olan Uzungöl’de özellikle yaz döneminde artan nüfus yoğunluğu nedeni ile Sağlık Hizmetleri için 112 İstasyonu, Aile Sağlığı Merkezi, Semt polikliniği ile çok yönlü sağlık hizmeti sunacaklarını belirtti.