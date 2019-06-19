HABER

Uzungöl’e turistler için semt polikliniği

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.06.2019 12:43 | Son Güncelleme

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’e yaz aylarında gelen turistlere sağlık hizmeti vermek için kurulan semt polikliniği hizmete açıldı.Yerli ve yabancı turistlere haftanın 7 günü sağlık hizmeti verecek olan Of Devlet Hastanesi’ne bağlı semt polikliniği, Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr.Hakan Usta, Sağlık Acil Sağlık İlaç ve Tıbbı Cihaz hizmetleri Başkanı Op.

Uzungöl’e turistler için semt polikliniği

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’e yaz aylarında gelen turistlere sağlık hizmeti vermek için kurulan semt polikliniği hizmete açıldı.
Yerli ve yabancı turistlere haftanın 7 günü sağlık hizmeti verecek olan Of Devlet Hastanesi’ne bağlı semt polikliniği, Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr.Hakan Usta, Sağlık Acil Sağlık İlaç ve Tıbbı Cihaz hizmetleri Başkanı Op. Dr. Yavuz Çakıroğlu ve Of Devlet hastanesi Başhekimi Op.Dr. Şaban Uysal’ın katılımı ile hizmete girdi.
Açılışta konuşan Of Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Şaban Uysal, ”Bölgemizin turizm merkezi olan Uzungöl’e gelen turistlerin sağlığı için başlattığımız Semt Polikliniği uygulamasına bu yıl da devam ediyoruz. Bu polikliniğimiz Of Devlet Hastanesi’ne bağlı olup 7 gün süre ile mesai saatleri içinde tüm yerli ve yabancı turistlere ve bölge halkımıza üst düzeyde sağlık hizmeti verecektir. Acil ve Poliklinik hizmetleri tercüman eşliğinde profesyonel bir sağlık ekibi ile verilecektir” dedi.
Trabzon İl Sağlık Müdürü Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr.Hakan Usta da bölgenin turizm cenneti olan Uzungöl’de özellikle yaz döneminde artan nüfus yoğunluğu nedeni ile Sağlık Hizmetleri için 112 İstasyonu, Aile Sağlığı Merkezi, Semt polikliniği ile çok yönlü sağlık hizmeti sunacaklarını belirtti.

Uzungöl’e turistler için semt polikliniği

PARTNERBeyonce'nin kızı annesinin izinden gidiyor ilk kez sahneye çıktı!Beyonce'nin kızı annesinin izinden gidiyor ilk kez sahneye çıktı!
'Sıcak hava, pet şişenin zararını artırıyor''Sıcak hava, pet şişenin zararını artırıyor'
Sıcaklara dikkatSıcaklara dikkat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

Erdoğan: Medyada çok önemli bir şey göreceksiniz!

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.