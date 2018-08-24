Uzunkaya, bayram trafiğini helikopterle havadan denetledi

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, bayram trafiği için alınan tedbirleri havadan inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uzunkaya, Kırıkkale, Konya'nın Kulu ilçesi ile Ankara Temelli'de incelemelerde bulunmak üzere Gölbaşı Havacılık Daire Başkanlığından hareket etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alınan tedbirleri havadan denetleyen Uzunkaya, trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgeleri ve araç trafiğini helikopter kamerasından anlık inceledi.

Uzunkaya'ya Trafik Planlama ve Destek Daire Başkanı Mehmet Yavuz eşlik etti.

