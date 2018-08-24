Uzunkaya, bayram trafiğini helikopterle havadan denetledi

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, bayram trafiği için alınan tedbirleri havadan inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Uzunkaya, Kırıkkale, Konya'nın Kulu ilçesi ile Ankara Temelli'de incelemelerde bulunmak üzere Gölbaşı Havacılık Daire Başkanlığından hareket etti.
Kurban Bayramı dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alınan tedbirleri havadan denetleyen Uzunkaya, trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgeleri ve araç trafiğini helikopter kamerasından anlık inceledi.
Uzunkaya'ya Trafik Planlama ve Destek Daire Başkanı Mehmet Yavuz eşlik etti.
Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı
Trump'tan Kuzey Kore konusunda U dönüşü! İptal etti
Fed Başkanı Jerome Powell'dan Trump'ı kızdıracak sözler
Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var
Gazeteci Baki Özilhan vefat etti
Adıyaman’ın Kahta ilçesini ayağa kaldıran olay!
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
'Sarhoş ya da kaba değilim... Narkolepsi hastasıyım'
Okuyucu Yorumları 0 yorum