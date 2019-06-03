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Uzunkaya, Çorum ve Samsun'da trafik denetimlerine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 21:43 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Çorum ve Samsun'da trafik kontrol noktalarını ziyaret ederek uygulamalar hakkında bilgi aldı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Çorum ve Samsun'da trafik kontrol noktalarını ziyaret ederek uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Uzunkaya, Çorum Merkez, Samsun Sarışık ve Maliye uygulama noktalarını ziyaret etti.

Burada uygulamalar hakkında emniyet personelinden bilgi alıp personelin ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlayan Uzunkaya, bayramın huzur ve güven içinde geçirilmesi için bütün Emniyet Teşkilatı personelinin var gücüyle çalıştığını vurguladı.

Ziyarette Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Samsun İl Emniyet Müdür Yardımcısı Faruk Demir ve Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Abdurrahman Başbuğ da yer aldı.

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Çorum emniyet genel müdürü celal uzunkaya Samsun trafik denetimleri

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