ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Atama Kararı ile görevden alınan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Emniyet Teşkilatı'na veda etti. Uzunkaya, son dönemde elde edilen başarının aynı şekilde hiçbir sapmaya uğramadan devam ettirilmesi gerektiğini söyledi.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, başkanlığında gerçekleştirilen son koordinasyon toplantısında personele veda etti. Toplantıya Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının yanında, İl Emniyet Müdürleri de video konferans yöntemiyle katıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Uzunkaya, veda amacıyla toplandıklarını belirtip, Emniyet Teşkilatının başarılı grafiğini aynı çizgide devam ettiren merkezdeki ve illerdeki tüm yönetici personeline teşekkür etti. Uzunkaya, Emniyet Teşkilatı'nın asayişten terörle mücadeleye kadar son derece önemli ve başarılı sonuçlar elde ettiğini, görev alanına giren her konuda ülkedeki 300 bin civarı personelin çok güçlü bir duruş sergilediğini ve başarılı sonuçlar elde edildiğini ifade etti. Uzunkaya, "Teşkilat içinden 3'üncü kişi olarak, son 20 yılda ise teşkilat içinden ilk Genel Müdür olarak atandım. Bizi bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyorum" dedi.

Uzunkaya, emekli personellerin teşkilatın birer ferdi olduğuna vurgu yaparak, "Bunun aynı çizgide devam ettirilmesi gerektiğini unutmayalım. Emeklilerimize ülkeye verdikleri emeklerin karşılığı olarak saygı, sevgi ve ilgi göstermeye devam edelim" diye konuştu.

Toplantıda emniyet müdürleri nezdinde tüm personele teşekkür eden Uzunkaya, son dönemde elde edilen başarının aynı şekilde hiçbir sapmaya uğramadan devam ettirilmesi gerektiğini belirtti. Emniyet Teşkilatının tüm sorunlarının çözüme kavuşturulması konusunda çabalamaya devam edeceğinin altını çizen Uzunkaya, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Tüm Teşkilatıma hakkım varsa helaldir" dedi.

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