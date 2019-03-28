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Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar gören bölgeyi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 23:24 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile birlikte 15 Temmuz darbe girişimi esnasında hasar gören Özel Harekât Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı hizmet binalarının yerine yapılan yeni binalarda incelemelerde bulundu.İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, incelemelerin ardından Özel Harekât Başkanlığında kahraman gaziler ve Özel Harekât personeli ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile birlikte 15 Temmuz darbe girişimi esnasında hasar gören Özel Harekât Başkanlığı ve Havacılık Daire Başkanlığı hizmet binalarının yerine yapılan yeni binalarda incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, incelemelerin ardından Özel Harekât Başkanlığında kahraman gaziler ve Özel Harekât personeli ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemek programının ardından Özel Harekât Başkanlığı Gaziler ve Engelliler Spor Kulübünde gaziler ile bir araya gelerek ok atışı gerçekleştiren İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, genel güvenlik önlemleri ve yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar gören bölgeyi ziyaret etti

Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar gören bölgeyi ziyaret etti

Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar gören bölgeyi ziyaret etti

Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar gören bölgeyi ziyaret etti

Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar gören bölgeyi ziyaret etti

Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar gören bölgeyi ziyaret etti

Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar gören bölgeyi ziyaret etti

Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar gören bölgeyi ziyaret etti

Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar gören bölgeyi ziyaret etti

Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar gören bölgeyi ziyaret etti

Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar gören bölgeyi ziyaret etti

Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar gören bölgeyi ziyaret etti

Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar gören bölgeyi ziyaret etti

Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar gören bölgeyi ziyaret etti

Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar gören bölgeyi ziyaret etti

Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar gören bölgeyi ziyaret etti

Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar gören bölgeyi ziyaret etti

Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar gören bölgeyi ziyaret etti

Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar gören bölgeyi ziyaret etti

Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar gören bölgeyi ziyaret etti

Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar gören bölgeyi ziyaret etti

Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar gören bölgeyi ziyaret etti

Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar gören bölgeyi ziyaret etti

Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar gören bölgeyi ziyaret etti

Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar gören bölgeyi ziyaret etti

Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar gören bölgeyi ziyaret etti

Uzunkaya ile İnce, 15 Temmuz’da zarar gören bölgeyi ziyaret etti
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