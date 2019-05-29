Uzunkaya: Terörle mücadelede adım adım mutlu sona yaklaşıyoruz

EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Türkiye’de güvenlik birimlerinin tarihte hiç olmadığı kadar uyum içerisinde çalıştığını söyledi. Sadece bugün iç güvenlik operasyonları kapsamında onlarca çalışma gerçekleştirildiğini belirten Uzunkaya, "Bu mücadelede devletimizin mutlu bir sona adım adım, hızlı bir şekilde yaklaştığını görüyoruzö dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ankara’da oturan şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenledi. Bir otelde gerçekleşen programa Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, şube müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı. Program sonunda basın mensuplarına açıklamada bulunan Uzunkaya, terörle mücadelede yaşanan gelişmeler ve bayramda alınacak trafik tedbirlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Emniyet teşkilatının çok büyük bir aile olduğunu vurgulayan Uzunkaya, “Bugün 300 binin üzerinde görevde olan kadrosuyla ve bir o kadar da emeklileriyle 600 bin nüfusu olan, çalışanları, eşleri ve çocuklarıyla 1,5, 2 milyonluk bir topluluğu ihtiva ediyor. Çok köklü bir tarihimiz, geleneğimiz var. Geçtiğimiz nisan ayında 174’üncü yıl dönümümüzü kutladık. Bu 174 yılda Türk polis teşkilatı ülkemizde güvenliğin tesisi, korunması, devam ettirilmesi adına çok önemli görevler ifa etti, ediyorö diye konuştu.