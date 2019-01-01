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Uzunkaya: Vatandaşın huzuru için 260 bin güvenlik görevlisi çalışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 04:35 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Erzurum’da güvenlik kontrol noktalarını ziyaret ederek polis ve jandarmanın yeni yılını kutladı.

Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Erzurum’da güvenlik kontrol noktalarını ziyaret ederek polis ve jandarmanın yeni yılını kutladı. Uzunkaya, emniyet, jandarma ve sahil güvenlikten 260 bine yakın güvenlik görevlisinin vatandaşın huzuru için çalıştığını söyledi.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun ile birlikte Gürcükapı Polis Merkezi’ni ziyaret ederek polislerin yeni yılını kutladı. Burada görevli polislerle bir süre sohbet eden Uzunkaya ve beraberindekiler daha sonra Dumlu Jandarma Uygulama noktasına geçti. Tortum Yolu Polis uygulama noktasında görevli polislerin kar yağışı altında yeni yılını kutlayan Uzunkaya, her ilde bu akşam bu tür ziyaretlerin olduğunu söyledi.

Uzunkaya, bu gece güvenlik hizmeti ifa eden meslek mensuplarının yanlarında olduklarını göstermek için bu tür ziyaretler yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Şu saat itibariyle emniyet, jandarma ve sahil güvenlikten 260 bin civarındaki güvenlik görevlisi aynı amaç ve gayeyle vatandaşın huzur ve sükunu için görev ifa ediyor. Bizler kar altında arkadaşlarımızın yanında iken başka yerlerde fırtına ve tipilerin altında çok daha zor şartlar altında görev yapan güvenlik görevlilerimiz görev başında bulunuyor. Vatandaşlarımız aileleriyle birlikte sıcak ev ortamında veya eğlence yerlerinde yeni yıla geçiş hazırlığı yaparken görüldüğü gibi devletin 24 saat esasına göre hizmet veren güvenlik, sağlık, belediye, karayolları ve benzeri kuruluş ekipleri vatandaşımızın huzuru için görev yapıyorlar. Yapılması gereken ve sistem bu. Bizler 2019'un huzurlu, sükun içerisinde, sağlıkla vatandaşımızın, bölgemizin, içerisinde bulunduğumuzun coğrafyanın ve tüm İslam aleminin daha huzurlu, gözyaşının olmayacağı, savaşların ve çatışmaların olmayacağı bir yıl olmasını temenni ediyoruz."

Vali Okay Memiş’in de yeni yıl kutlamasından sonra Genel Müdür Uzunkaya, polis memurlarına baklava ikram etti. Elinde tepsi ile polis memurlarına baklava yediren Uzunkaya, basın mensuplarını da ihmal etmedi.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya ve beraberindekiler daha sonra Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada itfaiyecilerle bir süre sohbet eden Uzunkaya, 2018 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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