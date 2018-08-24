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Uzunkaya'dan karakola bayram ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 10:35 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Etlik Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret ederek polis memurları ile bayramlaştı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Etlik Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret ederek polis memurları ile bayramlaştı.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, beraberindeki heyet ile Ankara Etlik Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret etti.

Uzunkaya Kurban Bayramı'nı kutladığı polislerle bir süre sohbet ederek karakolda incelemelerde bulundu.

Emniyet müdür yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürü ve polis merkezi amirlerinden, bölgenin güvenlik ve asayişi ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Uzunkaya, personele mesleki konularda uyarılarda bulundu.

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Ankara Etlik Polis Merkezi bayram celal uzunkaya emniyet genel müdürü

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