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Uzunkaya'dan öğrencileri sınava yetiştiren polislere teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 20:52 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen YKS'ye geç kalan öğrencileri, sınava girecekleri okula yetiştiren polislere teşekkür etti

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) geç kalan öğrencileri, sınava girecekleri okula yetiştiren polislere teşekkür etti.

Uzunkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya, Ankara, Trabzon, Tokat, Adıyaman, Bursa, Diyarbakır, Konya, Siirt ve Bartın'da onlarca öğrencinin birçok nedenle YKS'ye geç kaldığını belirtti.

Geç kalan bazı öğrencilerin çeşitli illerde polis ekipleri tarafından sınava girecekleri okullara yetiştirildiğini ifade eden Uzunkaya, "İnsan odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde polis-vatandaş dayanışmasının en güzel örneklerini ortaya koyan değerli meslektaşlarıma teşekkür ediyor, kendileriyle gurur duyuyoruz. Türk Polis Teşkilatı olarak vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları her an ve her yerde yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkay Yükseköğretim Kurumları Sınavı

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