HABER

Uzunkaya'dan Ramazan Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 23:07 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya: - "Ramazan Bayramı tatili sürecinde hiçbir üzücü trafik kazasının yaşanmaması, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmeleri ve huzur içinde bir bayram geçirmeleri için gece gündüz çalışan emniyet görevlilerinin uyarılarına ve yönlendirmelerine destek olunmasını ve temel trafik kurallarına da harfiyen uyulmasını özellikle rica ediyoruz"

Emniyet Genel Müdür Celal Uzunkaya, "Ramazan Bayramı tatili sürecinde hiçbir üzücü trafik kazasının yaşanmaması, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmeleri ve huzur içinde bir bayram geçirmeleri için gece gündüz çalışan emniyet görevlilerinin uyarılarına ve yönlendirmelerine destek olunmasını ve temel trafik kurallarına da harfiyen uyulmasını özellikle rica ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uzunkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk Polis Teşkilatı'nın her türlü yeniliğe ve teknolojik gelişime açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı içerisinde görevini yerine getirdiğini belirtti.

Bu anlayışla hizmet vermekten onur duyduğu ve desteğini her zaman yanında hissettikleri vatandaşların, asayiş ve trafik yönünden daha huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmelerini önemsediklerini vurgulayan Uzunkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan Bayramı tatili sürecinde hiçbir üzücü trafik kazasının yaşanmaması, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmeleri ve huzur içinde bir bayram geçirmeleri için gece gündüz çalışan emniyet görevlilerinin uyarılarına ve yönlendirmelerine destek olunmasını ve temel trafik kurallarına da harfiyen uyulmasını özellikle rica ediyoruz.

Bu vesileyle üzerinde yaşadığımız toprakların vatan olarak kalması için mübarek kanlarını akıtan tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin, fedakar güvenlik görevlilerimizin ve onların kıymetli ailelerinin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, esenlikler diliyorum."

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'
İmamoğlu aile fertleriyle iftarda bir araya geldiİmamoğlu aile fertleriyle iftarda bir araya geldi
Uzun veya Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan Bayramı sevincini yakınlarınızla paylaşın! Uzun veya Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan Bayramı sevincini yakınlarınızla paylaşın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdür Celal Uzunkaya ramazan bayramı mesajı

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Binali Yıldırım'dan YSK'nın İstanbul kararına ilk açıklama!

Binali Yıldırım'dan YSK'nın İstanbul kararına ilk açıklama!

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Tunceli'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Tunceli'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzun veya Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan Bayramı sevincini yakınlarınızla paylaşın!

Uzun veya Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan Bayramı sevincini yakınlarınızla paylaşın!

Manisa’nın Soma ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem

Manisa'da korkutan deprem!

Tunceli'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Tunceli'de teröristlerle çatışma! Acı haber geldi

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

ABD'de helikopter düştü: 3 ölü

ABD'de helikopter düştü: 3 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.