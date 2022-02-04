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Uzunköprü'deki olay şoke etti! Yeni gelişmeyi Valilik açıkladı: Adalet Anıtı yakanların akli dengesi yerinde değil

04.02.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan Adalet Anıtı, dün gece iki kişi tarafından yakıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerin ardından şüpheliler gözaltına alınırken yeni detaylar da ortaya çıktı. Olaya ilişkin Belediye Başkanı Özlem Becan, "Daha büyüğünü Adalet Meydanı'na dikeceğiz." dedi. Valilik ise 2 şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığını açıkladı.

Uzunköprü'deki olay şoke etti! Yeni gelişmeyi Valilik açıkladı: Adalet Anıtı yakanların akli dengesi yerinde değil

Olay, dün gece Uzunköprü Adalet Meydanı'nda yaşandı. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, meydandaki Adalet Anıtı'nın yanına gelen ve yüzünü kapatan kişi, polyesterden yapılmış yakıcı maddeyi anıtın ayak bölümüne döküp, ateşe verdikten sonra bölgeden uzaklaştı. Alevler, kısa sürede anıtı sararken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek, söndürdü. Yangın nedeniyle anıtta hasar meydana geldi.

Edirne Valiliği'nce anıtın yakılmasıyla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığı açıklanarak, "03.02.2022 günü saat 23.55 sıralarında Uzunköprü ilçemizde Hükümet Konağı arkasında bulunan Adalet Heykelinin yandığının öğrenilmesi üzerine itfaiye ekiplerince kısa sürede yangına müdahale edilmiş ve yangın tamamen söndürülmüştür. Olaya ilişkin yapılan tahkikatta kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu 2 şüpheli şahıs tespit edilmiş ve savcı talimatı ile gözaltına alınmış olup işlemleri devam etmektedir" denildi.

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"KAYGILANMAMAK ELDE DEĞİL"

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Adalet Anıtı'nın dün gece kundaklandığını belirterek, "Aynı zamanda Samsun'da Atatürk Heykeli'ne yapılan saldırıyla ilgili bir kınama mesajı yayınladığım esnada itfaiyeye gelen ihbarla arkadaşlarım beni bilgilendirdiler. Hemen 5 dakika sonra olay yerindeydik. Adalet Heykeli'miz yeni söndürülmüştü. Emniyet müdürlüğümüz ve emniyet mensuplarımızla dirsek temasındayız. Şu anda 2 gözaltı var. 3'üncü bir şüpheliden de bahsediliyor. Tabi ki biz Uzunköprü Belediyesi olarak bu sabah itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bir an önce faillerin açığa çıkmasını istiyoruz. Üzücü olan tarafı şu, hepiniz biliyorsunuz ki Uzunköprü'deki tarihi taş köprü girişinde Hürriyet Anıtı'mız var. 1908 yılında dikilen bu anıtın dört bir yanında hürriyet, adalet, kardeşlik ve eşitlik yazıyor. Daha 1908 yılında bu adalet duygusunu, özgürlük duygusunu içselleştirmiş olan Uzunköprülülere karşı bu menfur saldırıyı kınamamak elde değil. Bugün geldiğimiz noktada yıl 2022 ve adalet heykeli yanıyor. Gerçekten kaygılanmamak elde değil. Bir an önce sorumluların yargılanmasını istiyoruz" dedi.

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GECE ANIT ÖNÜNDE NÖBET

Anıt önünde dün gece nöbet tuttuklarını söyleyen Başkan Becan, "Birçok vatandaşımız da bize refakat ettiler. Biz aynı zamanda aşağıdaki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Heykeli'nde de nöbet tuttuk. Samsun'da yapılan saldırı ve aynı gün içerisinde Adalet Anıtı'mıza yapılan saldırı elbette ki bizi son derece kaygılandırdı. Nöbete devam edeceğiz. Bu sabah genel merkezimizle de genel başkan yardımcılarımızla da yaptığımız görüşmeler sonrasında en kısa zamanda adalet heykelinin daha büyüğünü Adalet Meydanı'na dikeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın çünkü o adalet heykelinin şu anda önünde görmüş olduğunuz terazi, bir gün herkesi tartacak" diye konuştu.

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Olayın ardından bu sabah heykelin yanına gelenler de tepki gösterdi. Mehmet Ali Özçiftçi, "Utanç verici, ben utandım Trakyalı olarak. Uzunköprü'nün yerlisiyiz, inanamadım gördüğümde. Lanetliyorum. Yaşanan olayı kınıyorum, isyan ediyorum. İnanılır gibi değil. Bunu yapan Türk olamaz" dedi.

Öte yandan polis ekipleri, gözaltındaki 2 şüpheliyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

VALİLİK: AKLİ DENGESİ YERİNDE OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Edirne Valiliği, Uzunköprü ilçesindeki Adalet Anıtı'nın yakılmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden yakma eylemini gerçekleştiren kişinin akli dengesinin yerinde olmadığının tespit edildiğini açıkladı.

Açıklamada, "03.02.2022 günü saat 23.55 sıralarında Uzunköprü ilçemizde Hükümet Konağı arkasında bulunan Adalet Heykelinin yakılması olayının sanığı emniyet güçlerimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak yapılan tahkikatta bölgede bulunan tüm kamera kayıtlarının incelenerek eylemi gerçekleştiren şahıs tespit edilmiş ve kısa sürede gözaltına alınmıştır. Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen şahısla ilgili olarak adli işlemler devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

(DHA)

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