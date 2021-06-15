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  4. Uzunluğu 7 kilometreyi buluyor! Nilüferleri koparmanın cezası 73 bin TL

Uzunluğu 7 kilometreyi buluyor! Nilüferleri koparmanın cezası 73 bin TL

15.06.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Konya Ovası'ndaki Beyşehir Gölü'nde yetişen nilüfer çiçekleri ilgi görüyor. Fotoğraf sanatçılarının ve gezginlerin uğrak yeri haline gelen gölde nilüferleri kopartmanın cezası ise 73 bin TL.

Uzunluğu 7 kilometreyi buluyor! Nilüferleri koparmanın cezası 73 bin TL

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, güneyinde Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı ve batısında Anamas ve Sultan dağlarının yer aldığı Beyşehir Gölü’nün yaklaşık 8 bin metrekarelik bölümünde nilüfer çiçekleri yetişiyor. Her yıl mayıs ayında açan nilüfer çiçekleri görsel şölen oluşturuyor. Adeta nilüfer çiçeği tarlasını andıran bölge, fotoğraf sanatçılarının ve gezginlerden yoğun ilgi görüyor. Göldeki nilüferleri kopartmanın cezası ise 73 bin TL.

''NİLÜFER BAHÇESİ 7 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA''

Nilüferlerin mayıs ayları başında çıkmaya başladığını belirten Beyşehir Kültür ve Turizm Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, "Bu bölge Türkiye’nin en büyük nilüfer bahçesi diyebiliriz. Nilüferler mayıs ayı başlarında çıkmaya başlar ve ekim ayına kadar devam eder. Bu zamanlarda nilüferleri gezme imkanı olur. Burası fotoğrafçılar açısından çok önemli. Yıl içerisinde fotoğrafçılar, aynı zamanda gezginler ve doğa yürüyüşçüleri burayı boş bırakmazlar. Bizler de dernek olarak buraya yasal yollarla turlar düzenlemeye başlayacağız. Türkiye’nin en büyük nilüfer bahçesinde de bu kontroller zaman zaman yapılıyor. Burası Beyşehir Gölü’nün simgesi haline gelmiş bir yer. Nilüfer bahçesi yaklaşık 7 kilometreyi bulan ince ve uzun bir alana sahip" dedi.

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''DÜNYADAKİ 9 NİLÜFER ÇEŞİDİNİN 2’Sİ BEYŞEHİR GÖLÜ’NDE''

Dünya üzerinde görülen 9 nilüfer çeşidinin sarı ve beyaz renkteki iki çeşidinin Beyşehir’de bulunduğunu belirten Büyükkafalı şöyle konuştu: Nilüferler endemik bir bitkidir. Dünyada 9 çeşidinden 2’si Beyşehir Gölü’nde sarı ve beyaz renkte görülebilir. Yerli ve yabancı turistler, nilüferleri görmeye geliyorlar. Ziyaretçilerin buraya gelip nilüferleri fotoğraflıyor, tekneyle gezi yapıyor. Ziyaretçiler buradan çok mutlu ayrılıyorlar ve buraya etkinlik düzenlediğimiz zaman çok ilgi gösteriyorlar. Sulak alanda yetişen nilüferlerin, aynı zamanda suyu temizleme özelliği vardır.

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''TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTİYORUZ''

Gölde balıkçılık yapan ve amatör fotoğrafçı olan İbrahim Erdoğan, "Beyşehir Gölü’nde balıkçıyım, aynı zamanda fotoğraf merakım var. Nilüfer bahçesi de çok güzel fotoğraflar veriyor bize. Yaz döneminde buranın görsellerini çekmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda gölde balıkçı olduğum için buranın da devamlı fotoğraflarını çekiyorum. Fotoğraf meraklıları ve doğa gezginleri burayı görmek istiyor. 2-3 yıl önce keşfedilen bu güzelliğin turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

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(DHA)

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Konya Nilüfer

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