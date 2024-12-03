Uzunluğu kilometrelerce... Suriye'de PKK'nın kullandığı tüneller görüntülendi

Suriye'de 27 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle muhalif silahlı grupların çatışmaları devam ederken, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta kilometrelerce uzunluğunda tüneller görüntülendi.

FARKLI NOKTALARDAN BİRLEŞTİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Tünellere, hastane ve teröristlerin karargah olarak kullandığı binadan giriş olduğu tespit edilirken, tünellerin farklı noktalarda birleştiği tahmin ediliyor.

TÜNELİN UZUNLUĞU YAKLAŞIK 40 KİLOMETRE

Yaşam alanı olarak kullanılan odaların bulunduğu tünelerde, SMO askerleri mayın taraması yaparak ilerleyişi sürdürüyor.

SMO askerlerinden Mahmud Baa, tünelin uzunluğunun yaklaşık 40 kilometreyi bulduğunu ifade etti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır