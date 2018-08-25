HABER

UZUNYAYLA'DA BULUŞAN ÇERKESLERİN DANSLARI GÖZ KAMAŞTIRDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 12:10 | Son Güncelleme

Haber- Kamera KAYSERİ,DHA)KAYSERİ'de 9'uncu Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali yapıldı.

Haber- Kamera KAYSERİ,DHA)KAYSERİ'de 9'uncu Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali yapıldı. Dünyanın en geniş katılımlı Çerkes festivaline, dünyaca ünlü çok sayıda Çerkes sanatçı ve dans topluluğu katıldı. Pınarbaşı ilçesine bağlı Kaynar Mahallesi'nde Çerkes kültürü ve dilinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla yapılan Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali'nin 9'uncusu, Kayseri Kafkas Derneği ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Festivalin sunuculuğunu, kelime oyunu programı ile dikkat çeken Ali İhsan Varol yaptı. Festivale Kayseri milletvekilleri Hülya Nergis Atçı, Çetin Arık ve Dursun Ataş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı. Dünyaca ünlü Çerkes halk ozanı Kuşha Doğan Özden, çerkes sanatçılar Nehush Cherim, Sati Kazanova, Hatti müzüik grubu, Abhaz Devlet Sanatçısı Erik Mika, Pşınavoe Berkuk Kaynak, Surhay Göç, Şınaho Betül Bilgin, Woynax müzik grubu, Psine çocuk dans topluluğu, Maze müzik grubu, Aşamez, Elbruz ve Sozraş halk dansları topluluğu festivalde sahneye çıktı. Festival alanında atlılar tarafından karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, burada yaptığı konuşmada, bir ve beraber olmanın önemini vurguladı. 154 yıl önceki Çerkez sürgününe değinen Çelik, şöyle konuştu 154 yıl önce dünya tarihinin gördüğü en büyük acılardan birisinin yaşandığı Çerkes katliamı unutulmadı. Allah kimseyi sevdiklerinden uzak eylemesin. Bununla birlikte Allah kimseyi vatansız, bayraksız, inandığı değerlerden uzak da eylemesin. Geçmişte sizler, bizler farklı acıları yaşayarak bugünlere geldik. Zamanla siz biz kalktı, hepimiz bir olduk. Bugün Anadolu?da birlikteyiz. Burası bizim son yurdumuz. Son vatanımız. Biz bu topraklarda bir olduk, beraber olduk ve en önemlisi de millet olduk. Bu topraklardan başka gidecek yerimiz yok. Yer arayışımız da yok. Ama birileri, kendisine egemen güç diyen şer güçler farklı hesaplar içerisine giriyorlar. Buradan bir kez daha söylemek isterim ki; tarih, bu millet üzerine hesap yapanların yanılgı ve yenilgileriyle doludur. Bu birlik ve beraberlik, bu kardeşlik devam ettiği sürece Elhamdülillah bileğimiz bükülmez. Konuşmasının ardından Başkan Mustafa Çelik'e festivale verdiği destek nedeniyle, düzenleme komitesi tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

PARTNERTam bir Brad Pitt hayranıyım!Tam bir Brad Pitt hayranıyım!
Karadeniz yaylalarında bayram renkleriKaradeniz yaylalarında bayram renkleri
Didim'de bayram yoğunluğu sürüyorDidim'de bayram yoğunluğu sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

G.Saray'dan 4 bomba birden

G.Saray'dan 4 bomba birden

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sarıyer'de ilginç görüntü! Atıyla beraber denize düştü

Sarıyer'de ilginç görüntü! Atıyla beraber denize düştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisine yönelik saldırılarda en büyük güvencemiz milletimizin azmi!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisine yönelik saldırılarda en büyük güvencemiz milletimizin azmi!

Kavga büyüyor! Sinan Oğan hakkında olay yaratacak iddia!

Kavga büyüyor! Sinan Oğan hakkında olay yaratacak iddia!

Vedat Milör'den olay yaratan menemen anketi!

Vedat Milör'den olay yaratan menemen anketi!

Ankara'da bıçaklı komşu dehşeti!

Ankara'da bıçaklı komşu dehşeti!

Ahmet Hakan: Hamza Dağ, Abdullah Gül'e vatan haini deseydi büyük tepki gösterirdim

Ahmet Hakan: Hamza Dağ, Abdullah Gül'e vatan haini deseydi büyük tepki gösterirdim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.