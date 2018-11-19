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Uzuvlarını kaybetmeye başlayan tiryaki, sigaradan vazgeçmiyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.11.2018 11:32 | Son Güncelleme

SAMSUN’da, ayakkabı boyacılığı yapan Ali Cezvekıran'ın (58), damar tıkanıklığı nedeniyle oluşan kangren sonucu sol el yüzük parmağı kesildi, kangren aynı eldeki işaret parmağına da sıçradı.

Uzuvlarını kaybetmeye başlayan tiryaki, sigaradan vazgeçmiyor

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’da, ayakkabı boyacılığı yapan Ali Cezvekıran'ın (58), damar tıkanıklığı nedeniyle oluşan kangren sonucu sol el yüzük parmağı kesildi, kangren aynı eldeki işaret parmağına da sıçradı. Doktorların sigaranın neden olduğunu belirlediği kangren yüzünden kol ve ayağının kesilmek zorunda kalacağını belirttiği Ali Cezvekıran, buna rağmen sigara içmeye devam ediyor.
Samsun’un en işlek caddelerinde ayakkabı boyacılığı yapan 2 çocuk babası Ali Cezvekıran, ailesinin geçimini sağlıyor. Sabah erken saatlerde evden çıkan ve akşam saatlerine kadar ayakkabı boyayan Cezvekıran, tiryakisi olduğu sigara yüzünden uzuvlarını kaybetmeye başladı. Sol el parmaklarında uyuşma başlayan Cezvekıran'a başvurduğu Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi’nde damar tıkanıklığı teşhisi konuldu. Cezvekıran'ın yapılan operasyonla sol el yüzük parmağı kesildi. Doktorlar kangrenin aynı eldeki işaret parmağına da sıçradığını belirledi. Doktorların sigaranın neden olduğunu belirlediği kangren yüzünden kol ve ayağının kesilmek zorunda kalacağını belirttiği Ali Cezvekıran, buna rağmen sigara içmeyi sürdürüyor.
‘BEN BU SİGARAYI BIRAKAMAM’
35 yıldır sigara içtiğini anlatan Ali Cezvekıran, "Ben sanayi sitesinde hamallık ve boyacılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Allah ne verdiyse onunla geçiniyorum. İş olmayınca kuru ekmeğe talim ediyorum. Ama şükürler olsun ki karnım doyuyor. Bir gün elimde siyah ve ufak bir yara vardı, daha sonrasında bu yara büyüdü kangren oldum. Parmağımı dibinden kestiler. Şimdi de kangren ikinci parmağıma sıçradı. Hastaneye muayeneye gittim. Doktor; bende damar tıkanıklığı olduğunu ve sigarayı bırakmazsam elimi de bacağımı da kaybedebileceğini söyledi. Sigarayı 35 sene içtim ve halen içiyorum. Ben sigarayı bıraksam birileri moralimi bozacak, ben yine sigaraya sarılacağım. Ben bu sigarayı bırakamam" dedi.

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