"V Weekend Sports" Festivali

İSTANBUL (AA) - Spor ve eğlenceyi bir arada yaşamak isteyenlerin akın ettiği "V Weekend Sports" etkinliği, 3 günde yaklaşık 100 bin kişiyi ağırladı.

Etkinlikle ilgili yapılan yazılı açıklamada, bu akşam 19.00'da sona erecek etkinliğe 3 günde yaklaşık 100 bin kişinin katılım gösterdiği belirtildi.

Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen etkinliğin son gününde koşu, bisiklet, basketbol, e-spor, drone yarışları ile cross fit gibi farklı branşlardaki müsabakaların izlenebildiği ifade edilen açıklamada, anne ve babaların bebek pusetleriyle katıldığı koşu ile bazı vatandaşların köpekleriyle birlikte katıldığı "patili koşu"nun da gerçekleştiği bildirildi.

Gran Fondo Marmara bisiklet yarışlarının dünyanın sayılı pistleri arasında gösterilen Intercity İstanbul Park'ta yapıldığı aktarılan açıklamada, etkinlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çeşitli spor kulüpleri ve dernekleri ile atlı polisler ve K9 köpeklerinin de yer aldığı belirtildi.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, festivalin Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulanarak,"Ailelerin, gençlerin, çocukların bir arada bulunup hem spor yapmaları hem de eğlenmeleri sağladığımız için mutluluk duyduk. Amacımız bu tür etkinlikleri her 3 ayda yaparak insanların eğlenmesini, ailecek hafta sonunu keyifli geçirmelerini sağlamak." ifadesi kullanıldı.

