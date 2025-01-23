Vaatleri 'pes' dedirtti! Gündem olan sahte hakim ve eşi tutuklandı

Sahte hâkim cübbeyi giydi, pozunu verdi hukuki danışmanlık sitesi açtı. Bununla kalmayan dolandırıcı kendisini herkese ‘nam-ı diyar hâkime hanım’ ifadeleriyle tanıttı. Sahte hâkimin gündeme gelmesinin ardından emniyet harekete geçti ve şüpheliyi izlemeye aldı.

SAHTE ÖZGEÇMİŞ HAZIRLADI

Sahte hâkimin ofisinde yapılan aramanın ardından ele geçirilenler ise şaşkınlığa uğrattı. Ofiste ruhsatsız tabanca, fişek, hâkim cübbesi ve çeşitli dokümanlar bulundu.

Sözde hâkimin vatandaşları inandırmak için sahte özgeçmişini de buna göre hazırladığı, kendisini internet sitesinde de hâkim olarak tanıttığı görülürken akıl almaz vaatler ile vatandaşları dolandırmaya çalıştığı da ortaya çıktı.

AKILALMAZ VAATLER

Sözde hâkim internet sitesinde uyuşturucu davalarında hassas terazi ve nakit para gibi deliller olmasına rağmen hükmün ertelenmesi ve beraat, cinayet gibi ağır ceza davalarında ise tahliye ve beraat kararı aldırdıklarını öne sürüyordu.

94 BİN LİRA İSTEDİ

Ekol TV'den İlker Turak'ın haberine göre ücret tarifesi oluşturan şüpheli o tarifede Türkiye’de oturma ve çalışma izni alınması için 94 bin lira talep etti.

TUTUKLANDILAR

Polisin takibi ile dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen sözde hâkim D.Ş. gözaltına alındı. D. T. emniyetteki işlemlerinin ardından imam nikahlı eşi U.A. ile adliyeye sevk edildi. Şüpheliler soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Tutuklama talebiyle nöbetci sulh ceza hakimliğine sevk edilen D.Ş. ve imam nikahlı eşi D.T. ile birlikte “nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklandı.

DAVAYI KAZANMAK İÇİN 1 MİLYON 400 BİN LİRA VERDİ

Öte yandan mağdur A. S.’nin Şanlıurfada alınan ifadesinde arazi alış-verişinden kaynaklı mahkemelik olduğu, kendisini hâkime olarak tanıtan D. T. ve imam nikahlı eşi U.A. ile davayı kazanması karşılığında 3 milyon liraya anlaştıkları ve D.T.’nin hesabına 70 bin lira gönderdiği, ayrıca elden 330 lira verdiği, 1 milyon lirayı ise U.A.’nın hesabına gönderdiği bilgileri yer aldı. A. S., davayı kaybetmesi üzerine toplamda 1 milyon 400 bin lira dolandırıldığını anladığını beyan ederek şikayetçi oldu.