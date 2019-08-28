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Vaclav Havel Kütüphane Ödülü Aslı Erdoğan'a

28.08.2019 09:44 | Son Güncelleme

New York’taki Vaclav Havel Kütüphane Vakfı'nın ödülüne bu yıl yazar Aslı Erdoğan layık görüldü.

Vaclav Havel Kütüphane Ödülü Aslı Erdoğan'a

Adaylar arasında cezaevindeki gazeteci Ahmet Altan da vardı.Şair, oyun yazarı ve Çekya eski Cumhurbaşkanı Vaclav Havel’in anısına New York’ta kurulan Václav Havel Kütüphane Vakfı'nın her yıl verdiği ödülün sahibi belli oldu.

Vakıftan yapılan açıklamada, 2019 Václav Havel Kütüphane Vakfı'nın Huzuru Bozma Ödülü'nün ((Disturbing the Peace Award) Taş Bina ve Diğerleri öykü kitabının yazarı ve insan hakları alanında uzun yıllardır çalışmalar yapan yazar Aslı Erdoğan'a verileceği duyuruldu.

İnsan haklarına dikkat çekmek için verilen ödül Aslı Erdoğan'a 26 Eylül'de New York Bohemian National Hall’de düzenlenen bir törenle takdim edilecek. Almanya'da yaşayan yazar Aslı Erdoğan, Özgür Gündem gazetesine yönelik açılan dava kapsamında "silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla tutuksuz yargılanıyor. Ağustos 2016’da tutuklanan Erdoğan, dört buçuk aya yakın cezaevinde kalmıştı.

Daha önce de aday gösterilmişti

Aslı Erdoğan 2017 yılında da adaylar arasında bulunuyordu. Aynı yıl ödülü İstanbul İstanbul adlı kitabıyla yazar ve insan hakları avukatı Burhan Sönmez almıştı.

Vakfın bu yılki ödülü için belirlenen diğer adaylar cezaevindeki gazeteci ve yazar Ahmet Altan, Gazze'de yaşayan Filistinli yazar Atef Ebu Saif, Burunduli yazar Ketty Nvyabandi ve Fransa'da yaşayan Brezilyalı yazar Marcia Tiburi oldu.

Václav Havel Ödülü'nün bu yılki aday listesini hazırlayan ödül komitesinde, düşünce kuruluşu Freedom House, Uluslararası Yazarlar Birliği Pen, Václav Havel Kütüphanesi ve Sınır Tanımayan Kelimeler bulunuyor.

Václav Havel'in anısına verilen ödüle sahip olacak isim, her yıl kitabı İngilizce yayımlanmış yazarlar arasından belirleniyor.

DW,GA/HS

©Deutsche Welle Türkçe

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