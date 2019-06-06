"Vadi Açıkhava Konserleri" 28 Haziran'da başlayacak

İSTANBUL (AA) - Atlantis Yapım ve SM Production organizasyonuyla düzenlenen "Vadi Açıkhava Konserleri", yaz sezonu boyunca müzikseverleri ağırlayacak.

Konserler, 28 Haziran'da "Yüzyüzeyken Konuşuruz" adlı alternatif rock grubu ile başlayacak.

Program kapsamında, yakın zamanda yeni bir albüm çıkarmayı planlanan Haluk Levent 29 Haziran'da, Gökhan Özoğuz ve Hakan Özoğuz kardeşlerin kurucu üyeleri olduğu Athena 13 Temmuz'da, Türk halk müziği sanatçısı ve besteci Selda Bağcan ise 24 Ağustos'da sevenleriyle bir araya gelecek.

