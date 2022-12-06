Vadi İstanbul AVM çalışma saatleri nedir? Vadi İstanbul AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Alışverişlerini daha pratik bir şekilde tamamlamak ya da eğlenceli vakit geçirmek isteyen kişiler alışveriş merkezlerine giderler. Özellikle hafta sonları çok daha yoğun olan alışveriş merkezleri her yaş grubundan birey için hizmet verir. Vadi İstanbul AVM İstanbul Sarıyer’de bulunur. İstanbul’da ikamet eden ve ya gezmeye alışveriş merkezini gezmeye gelen müşteriler Vadi İstanbul AVM çalışma saatlerini öğrenmek ister. Alışveriş merkezleri genel olarak benzer saat aralıklarında hizmet verir. Bayram ya da özel günlerde farklı çalışma saatleri uygulayabilen alışveriş merkezleri günümüzde çok yaygın bir hâle gelmiştir.

Vadi İstanbul AVM saat kaçta açılıyor?

Alışveriş merkezleri benzer çalışma saatlerine sahiptir. Bayram ya da özel günlerde farklılık gösterebilmekle birlikte Vadi İstanbul AVM açılış saati 10.00 olarak belirtilmiştir. Vadi İstanbul AVM’yi ziyaret etmek isteyen müşteriler sabah 10.00 itibari ile alışveriş merkezinden hizmet alabilirler. Sabah saatlerinde başlayan Vadi İstanbul AVM çalışma saatleri içerisinde alışveriş merkezinin hizmetlerinden ve imkânlarından yararlanmak mümkündür.

Vadi İstanbul AVM saat kaçta kapanıyor?

Son dönemlerde çok fazla artan alışveriş merkezlerine ilgi çok yoğun olmuştur. Bu sebeple alışveriş merkezini ziyarete gelmek isteyen müşteriler açılış ve kapanış saatlerini bilerek gitmek isterler. Vadi İstanbul AVM de tercih edilen ve kapanış saati sorgulanan bir alışveriş merkezidir. Vadi İstanbul AVM kapanış saati özel gün ve bayramlar hariç saat 22.00 olarak belirtilmiştir.

Vadi İstanbul AVM hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Vadi İstanbul AVM çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu birbirine benzer şekilde düzenlenmiştir. Özellikle okul ve çalışma günleri dışında olduğu için hafta sonları alışveriş merkezinin çalışma saatleri daha önem kazanmaktadır. Vadi İstanbul AVM hafta sonu çalışma saatleri, hafta içi olduğu gibi 10.00 - 22.00 arasındadır. Vadi İstanbul AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati özel ve önemli günler haricinde bu saat aralığındadır.



