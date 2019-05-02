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Vadideki Cennet’e akın ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 10:36 | Son Güncelleme

Gümüşhane Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri ile Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) sporcularından oluşan 87 kişilik grup Santa Antik Kenti’ne doğa yürüyüşü düzenledi.Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.

Gümüşhane Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri ile Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) sporcularından oluşan 87 kişilik grup Santa Antik Kenti’ne doğa yürüyüşü düzenledi.
Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, akademisyenler, öğrenciler ve dağcılık sporcularını taşıyan 6 araç ilk olarak 105 yaylanın merkezi konumundaki Taşköprü yaylasına ulaştı. Burada Osman Akgül’e ait tesislerde bir süre dinlenip ikram edilen çayı içen sporcular daha sonra metrelerce kar kütleleri arasından Dumanlı köyü sınırları içerisindeki Santa Antik Kenti’ne ulaşarak yürüyüşe başladı.
Bahar mevsimiyle birlikte yeşil örtüyle kaplanan bölgeyi çevreleyen zirvelerdeki kar kütleleriyle enfes manzaranın tadını çıkaran grup Doğu Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden Santa Antik Kentinde hem doğayla buluştu hem de tarihi yapıları inceleme fırsatı buldu.
Gümüşhane’nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan ve 17. yüzyılda kurulduğu bilinen, toplam 7 mahalleden oluşan ve her mahallesinde dönemin özelliklerini yansıtan tek katlı evler ile kilise ve çeşmelerin bulunduğu arkeolojik ve doğal sit alanı Santa Anti Kentinde Piştoflu ve Zurnacılı mahallelerinde yaklaşık 10 kilometrelik parkuru gezen heyet daha sonra tekrar araçlarla Gümüşhane’ye döndü.
Turizm Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Kemal Çelik, akademisyenler ve Rektör Danışmanlarıyla geziyle katılan Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek, Gümüşhane ve bölge turizmi için oldukça öneme haiz olan Santa Antik Kentine daha önce farklı mevsimlerde birçok kez gittiğini, her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Santa Antik Kentinin bahar ayında çok daha güzel olduğunu belirterek, ekiple birlikte güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.
Turizm ve Tanıtıma Platformu (TUTAP) İl Temsilcisi ve GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Turizm ve Gezi Kulübü ile ortaklaşa yaptıkları etkinliğe 87 kişinin katıldığını, Santa Antik Kenti’nin eşsiz manzarasında güzel fotoğraflar çektiklerini söyledi.
Taşköprü yaylasındaki tesis işletmecilerinden Mustafa Akgül’ün rehberlik ettiği geziyle ilgili düşüncelerini paylaşan Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Turizm ve Gezi Kulübü akademik danışmanı Dr. Öğretim Görevlisi İsmail Çalık ise 43.Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Turizm Fakültesi ve Turizm Gezi Kulübü olarak düzenledikleri farklı etkinliklerden birisinin de GÜDAK’la ortaklaşa Santa Antik Kenti gezisi olduğunu söyledi.

“Santa Antik Kenti Gümüşhane’nin en özgün turizm alanlarından birisidir”
Etkinliğin amacının Gümüşhane yerel halkı ve üniversite öğrencileri tarafından çok fazla bilinmeyen Taşköprü Yaylası ve Santa Antik Kenti turizm destinasyonlarının tanıtılması olduğunu ve bu amaca ulaştıklarını kaydeden Çalık, “Santa Antik Kenti Gümüşhane’nin en özgün turizm alanlarından birisidir. Bu bölge eşsiz ve el değmemiş doğası, tarihi alanları, özgün mimari örnekleriyle oldukça öne çıkmakta. Santa Antik Kenti bölgesi Gümüşhane turizmi açısından oldukça değerli ve önemlidir. Bu bölgenin korunarak, özgün özelliklerini yitirmeden turizm açısından geliştirilmesi önerilebilir” şeklinde konuştu.

Santa Antik Kenti:
Gümüşhane kent merkezine 72 kilometre uzaklıkta, Dumanlı Köyü sınırlarında yer almaktadır. Trabzon’un Arsin ve Yomra ilçesinden de bölgeye ulaşılabilen Santa Antik Kenti, Yanbolu Deresinin doğduğu vadilerle birbirinden ayrılmış 3 ayrı yamaç üzerine kurulmuştur. Dini, ticari ve kültürel önem taşıyan Santa bölgesinin Rum çetelerin sığınağı olarak da kullanıldığı bilinmektedir. Rum sivil mimarisine özgü eserleri barındıran bölgede, taştan inşa edilen tek katlı konaklar, kilise ve çeşmeler dikkat çekiyor. Bir dönem 5 bine yakın nüfusun yaşadığı, altın ve gümüş işlemeciliği ile meşhur bölge günümüzde ‘Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı’ olarak ilan edildi. Bölgede günümüzde Piştoflu, Binatlı, İşhanlı, Terzili, Çakallı, Zurnacılı ve Sincanlı-Kozlu olmak üzere 7 mahalle ve 300’ü aşkın ev bulunmaktadır.

Vadideki Cennet’e akın ettiler

Vadideki Cennet’e akın ettiler

Vadideki Cennet’e akın ettiler

Vadideki Cennet’e akın ettiler

Vadideki Cennet’e akın ettiler

Vadideki Cennet’e akın ettiler

Vadideki Cennet’e akın ettiler

Vadideki Cennet’e akın ettiler

Vadideki Cennet’e akın ettiler

Vadideki Cennet’e akın ettiler

Vadideki Cennet’e akın ettiler

Vadideki Cennet’e akın ettiler

Vadideki Cennet’e akın ettiler

Vadideki Cennet’e akın ettiler

Vadideki Cennet’e akın ettiler
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