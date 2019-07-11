HABER

Vadiye yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 23:12 | Son Güncelleme

Vadiye yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Ankara'da İmrahor Vadisi'ne yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Eymir'den Çankaya Oran istikametine giden Miraç M. (30) idaresindeki 06 BB 9966 plakalı otomobil, yol kenarından İmrahor Vadisi'ne yuvarlandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yoldan yaklaşık 300 metre aşağıdaki araca halatlarla ulaşan ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler yaralı olabileceği düşüncesiyle çevrede arama yaptı ancak kimseye rastlanmadı.

Kurtarma ekipleri, sürücünün cesedi ve otomobili vadiden yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu çıkarabildi.

PARTNERElektrikli MINI Cooper SE kendini gösterdi"Elektrikli MINI Cooper SE kendini gösterdi"
6 bilen çıkmadı, 9 milyon TL devretti6 bilen çıkmadı, 9 milyon TL devretti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyaretiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

3 ilde ölümler artıyor! Korkutan tablo

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

İBB'den flaş 'Esenler Otogarı' kararı!

İBB'den flaş 'Esenler Otogarı' kararı!

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı

İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırı

11 Temmuz 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 9 milyon TL devretti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hasta ziyareti

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında karar çıktı

Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi davasında karar!

Honaz Tüneli'nde sona gelindi! 4 kenti birbirine bağlayacak

Sona gelindi! 4 kenti birbirine bağlayacak

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TBMM'de kabul edildi

Turizmde yeni hamle! TBMM'de kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.