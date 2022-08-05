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Vaduz-Arabam.com Konyaspor maçının ardından

05.08.2022 01:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: - "Konya'da bu oyunu tekrarlamamız gerekiyor. Üçüncü bölgede daha dikkatli olmamız lazım. Bunları da başarırsak, bir üst tura çıkabileceğimizi düşünüyorum"

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında konuk olduğu Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile 1-1 berabere kalan Arabam.com Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, rövanşta alacakları iyi bir sonuçla üst tura çıkacaklarına inandığını söyledi.

Palut, maçın oynandığı Rheinpark Stadı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, oyun hakimiyeti ve girilen pozisyon sayısı itibarıyla takımının daha iyi olduğunu ifade ederek "Günün daha iyi olan takımıydık. Bir anda konsantrasyon kaybından gol yedik. Hızlı şekilde toparlanıp gol bularak beraberliği yakaladık. Sahaya baktığımızda da kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Futbol her sonuca açık. Rakip fizik ve ritim olarak karşılık verdi. Hazır bir takım gördük sahada. Konya'da bu oyunu tekrarlamamız gerekiyor. Üçüncü bölgede daha dikkatli olmamız lazım. Bunları da başarırsak, bir üst tura çıkabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Yeşil-beyazlı takımı desteklemek için gelen taraftarlara da teşekkür eden Palut, "Daha iyi bir sonuçla evlerine göndermek isterdik. Belirli mesafelerden buraya geldiler. İnşallah Konya'da alacağımız galibiyetle onları mutlu ederiz." dedi.

Yeşil-beyazlı oyuncu Muhammet Demir de Vaduz karşısında beraberliği getiren golü attığı için mutlu olduğunu, ilerleyen günlerde daha da hazır geleceğini ve takıma katkı sağlayacağını ifade etti.

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Konyaspor Vaduz

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