Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

İsveç prensesi Madeleine ve kocası Christopher O'Neill yeni 9 Mart'ta doğan kız çocukları Adrienne için Drottningholm sarayında vaftiz töreni düzenledi. Törene tüm kraliyet ailesinin soyluları katıldı.

ELBİSENİN AZİZLİĞİNE UĞRADI

Törende prensesin erkek yeğeni Patrick Sommerlath ile evli olan 35 yaşındaki Maline Sommerlath'in giydiği yeşil elbisesinin bel bölgesindeki bağı çözülünce elbisesi açıldı ve iç çamaşırları göründü.

Etrafta bulunan misafiler, elbisesini düzeltmesi için Maline'nin etrafından duvar ördüler.



