MAGAZİN

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.06.2018 09:50 | Son Güncelleme

İsveç prensesi Madeleine'nin kızı için düzenlediği vaftiz töreninde davetlilerden biri giydiği elbisenin azizliğine uğradı.

Vaftiz töreninde elbisesinin ipi çözüldü; yarı çıplak kaldı

İsveç prensesi Madeleine ve kocası Christopher O'Neill yeni 9 Mart'ta doğan kız çocukları Adrienne için Drottningholm sarayında vaftiz töreni düzenledi. Törene tüm kraliyet ailesinin soyluları katıldı.

ELBİSENİN AZİZLİĞİNE UĞRADI

Törende prensesin erkek yeğeni Patrick Sommerlath ile evli olan 35 yaşındaki Maline Sommerlath'in giydiği yeşil elbisesinin bel bölgesindeki bağı çözülünce elbisesi açıldı ve iç çamaşırları göründü.

PAY-Maline-Sommerlath-Experiences-a-Wardrobe-Malfunction-at-the-Christening-of-Princess-Adrienne-of-Swed

Etrafta bulunan misafiler, elbisesini düzeltmesi için Maline'nin etrafından duvar ördüler.


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