HABER

Vagon teknisyeni otel odasında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 12:36 | Son Güncelleme

Vagon teknisyeni otel odasında ölü bulundu

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 50 yaşındaki vagon teknisyeni, otel odasında ölü bulundu.

Geçici olarak Yerköy'de görevlendirilen vagon teknisyeni Sunay Şarmanlı'nın sabah işe gelmemesi üzerine mesai arkadaşları oteli aradı.

Otel görevlileri, Şarmanlı'ya ulaşamayınca polise haber verdi.

Çilingir yardımıyla açılan kapıdan içeri giren polis, teknisyenin cansız bedeniyle karşılaştı.

Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yozgat Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şarmanlı'nın 15 gün geçici görevle Yerköy'de görevlendirildiği öğrenildi.

Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!Soğuk havalarda antibiyotik yerine tüketiliyor!
Şanlıurfa Valisi Erin'den Süleyman Şah Türbesi'ne ziyaretŞanlıurfa Valisi Erin'den Süleyman Şah Türbesi'ne ziyaret
Kadıköy'de ters yönden ölümüne gazladılarKadıköy'de ters yönden ölümüne gazladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vagon teknisyeni Yerköy Yozgat’ta Şüpheli Ölüm

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen polis eşliğinde adliyeye götürüldü

Son dakika: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen polis eşliğinde adliyeye götürüldü

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Netanyahu'dan bir skandal açıklama daha! Erdoğan'ın sözlerine hakaretlerle cevap verdi!

Netanyahu'dan bir skandal açıklama daha! Erdoğan'ın sözlerine hakaretlerle cevap verdi!

Petrol fiyatları yükselecek

Petrol fiyatları yükselecek

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son bir haftada 12 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada 12 terörist etkisiz hale getirildi

Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürülüyor

Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürülüyor

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Flaş ifadeler: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Son dakika: Metin Akpınar ve Müjdat Gezen polis eşliğinde adliyeye götürüldü

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adliyeye götürüldü

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

İstanbul için bu uyarı ilk kez geldi: Depremsiz tsunami

İstanbul için bu uyarı ilk kez geldi: Depremsiz tsunami

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.