Vagonlar depremzedelerin kullanımına sunuldu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'daki depremden etkilenen bazı aileler, geçici olarak Elazığ Tren Garı'nda bulunan trene yerleştirildi.

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşların barınmalarına yardımcı olmak için harekete geçen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) yetkilileri, Elazığ Tren Garı'nda treni depremzedelerin kullanımına açtı.

Vagonlara yerleşen aileler, depremin etkilerini atlatmaya çalışıyor.

Depremzede Murat Sert, aslen Tokatlı olduğunu, Elazığ'da çalıştığını belirterek, depremde evinin zarar gördüğünü, bu nedenle çocuklarıyla Tren Garı'na sığındıklarını söyledi.

Sert, "Allah TCDD yetkililerinden, devletimizden, milletimizden razı olsun. Bize yardımlar yapılıyor, çok şükür. Bu imkanı bize tanıdıkları için çok teşekkür ederiz. Personel sürekli bizimle ilgileniyor. Çocuklarımız gözümüzün önünde. Deprem dolayısıyla çocuklarımızın psikolojisi bozuldu. Burası sağlam. 3 çocuğum var. Bize yetiyor. Soğuktan bizi korudu." ifadelerini kullandı.

Depremde evi zarar gören Nevin Polat da hislerini "Deprem anını Allah bir daha kimseye yaşatmasın. Allah bir daha tekrarını göstermesin." şeklinde dile getirdi.