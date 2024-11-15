Vagus siniri nedir, ne işe yarar? Vagus siniri nerede? Vagus siniri egzersizleri ve masajı

Vücuttaki sinir sistemi iki farklı bölümden oluşur. Bunlar merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemidir. Sinir sistemlerinin en basit işlevi bir hücreden bir diğerine ya da vücudun bir kısmından diğer parçalarına sinyaller iletmektir.

Vagus siniri nedir?

Vagus siniri beyinden bedenin birçok organına uzanan, bedenin parasempatik adı verilen sistemini yöneten oldukça karmaşık bir sinirdir. Kalp atışı hızı, sindirim, bağışıklık sistemi ya da ruh hâli gibi birçok hayati fonksiyonun düzenlenmesi için son derece önemlidir.

Bu sinirin uyarılması çeşitli yöntemlerle gerçekleşir. Yöntemleri kullanarak oluşturulan uyarılar stresi azaltır, sindirimi düzenler ve bağışıklık sistemini güçlü hâle getirir. Vagus siniri sorunlar yaşayan kişilere hayat tarzını değiştirmeleri de önerilir.

Vagus siniri ne işe yarar?

Vagus siniri beyinden vücudun en dip köşelerine kadar ulaşan bir sinirdir. Bu yüzden bedensel fonksiyonların yerine getirilmesine ve bedenin uyum içinde çalışmasına yardımcı olur. Oldukça geniş bir etki alanı bulunan vagus siniri nerede sorun yaşanıyorsa oraya etki edebilecek güçtedir.

Temel görevlerinin başında sakinleştirici etki ve stres ile mücadele vardır. Sindirim sürecinde de etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve dengeler. İç organların uyum içinde işlevlerini yerine getirmelerini sağlar.

Vagus siniri egzersizleri nelerdir?

Herhangi bir sorun yaşandığında vagus siniri tedavisi daha çok gülme, meditasyon, yoga ve doğru nefes alma gibi yöntemlerle yapılır. Vücudun dinlen ve sindir modunu etkinleştiren vagus siniri genel sağlığa da faydalıdır. Vagus siniri masajı yapmak için de doğru nefese odaklanmak gerekir.

En bilinen ve yaygın vagus siniri egzersizleri ise şunlardır: