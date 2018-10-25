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Vahapoğlu: Kış aylarında sebze meyve ağırlıklı beslenmeliyiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 19:23 | Son Güncelleme

Cansel ORUÇ-Gürkan DURAL/ BURSA, (DHA SUNUCU ve yazar Ece Vahapoğlu, "Kış aylarında bitki çayları, zencefil kaynatarak, daha çok sebze ve meyve ağırlıklı beslenerek, bol su içelim.

Cansel ORUÇ-Gürkan DURAL/ BURSA, (DHA SUNUCU ve yazar Ece Vahapoğlu, "Kış aylarında bitki çayları, zencefil kaynatarak, daha çok sebze ve meyve ağırlıklı beslenerek, bol su içelim. Aynı zamanda bol bol hareket etmeli, spor ve açık havada yürüyüş yapmalıyız" dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Network Fuarcılık işbirliğinde hazırlanan Sağlıklı Yaşam ve Spor Fuarı, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi?nde açıldı. Açılış törenine Bursa Vali Yardımcısı Ergun Güngör, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mihrimah Kocabıyık, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin, Bursa Kent Konseyi Başkan Vekili Şuayip Toprak, Bursaspor Yönetim Kurulu üyeleri, Uludağ Üniversitesi Spor Fakültesi Dekan Yardımcısı Erkut Tutkun, çok sayıda ilgili sektör, akademisyen ve STK temsilcisi katıldı. 'SAĞLIK İÇİN HER YERDE OLMAYI SEVİYORUM' Fuarda sahneye çıkarak katılımcılara yoga yaptıran sunucu, yazar, yoga koçu Ece Vahapoğlu, sağlıklı yaşam ve sporun olduğu her yerde olmayı ve toplum için, toplum sağlığını ilgilendiren konularda Türkiye?nin her yerinde olmayı çok sevdiğini söyledi. Vahapoğlu, ?Yıllardır da bunu tutkuyla yapıyorum. Sağlıklı yaşamı ülkemize yaymak hem profesyonel işim oldu hem gönlümden kopan bir şey. Bunun için spor, dans, fitness, pilates ve yoga eğitmeni oldum. Bursa?ya da ilk kez düzenlenen bu fuara kendi markam ile geldim. Bugün sahnede ayrıca yoga dersi yaptık. İçerisinde nefes egzersizleri, esnetme hareketlerinin olduğu, hem enerji yükselten hem kasları esnetip rahatlatan bir ders yaptık. Bu tarz fuarlarda bu gibi hizmetler tanıtılıyor. İnsanlar motive oluyor, güzel bir şekilde spor ve sağlıklı yaşam bu ortamlarda gelişiyor ve büyüyor? dedi. 'KIŞ AYLARINDA SAĞLIKLI BESLENMELİYİZ' Kış aylarının gelmesi ile birlikte sağlıklı beslenme konusunda da bilgiler veren Vahapoğlu, ?Kilo almak ve vermek istikrarlı bir prosedür. 12 ay boyunca her mevsim bunu korumalıyız. Ani kilo almalar, ani kilo verme yerine istikrarlı olmalıyız. Çünkü istikrarlı olduğu zaman vücut buna çok daha iyi cevap verebiliyor. Fakat kış ayları havalar soğuduğu için vücutta yağlanma ve bunun yanında kapalı ve kalın şeyler giyilmesiyle birlikte, kimse görmüyor diye biraz rahat davrandığımız bir sezon. Bahar aylarında da diyetlere, detokslara hücum ediyoruz. Bunun yerine kış aylarında da bitki çayları, zencefil kaynatarak, C vitamini aldığımız mandalina, turunçgiller, greyfurt yiyerek daha sebze ve meyve ağırlıklı beslenerek, bol su içerek, sadece beslenme değil aynı zamanda hareket ederek, spor yaparak, açık havada yürüyüş yaparak devam etmeliyiz? açıklamasında bulundu. Fuar, 25-28 Ekim tarihleri arasında ziyarete açık kalacak.

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