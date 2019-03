Milliyetçi Hareket Partisi Bursa il yönetimi ve MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, köşe yazarları ve basın kuruluşları temsilcileriyle kahvaltıda buluştu. Görüşmede önemli açıklamalarda bulunan Vahapoğlu,""Terörist sözü ne CHP ne İyi Parti seçmenine yönelik değildir. Genel Başkan bu konuda çok hassas. Öyle bir durum olsa, "Gel kardeşim helalleşelim kucaklaşalım der mi? Demez. Oradaki muhatap Sayın Kılıçdaroğlu ve merkez yönetimi, Sayın Akşener ve Genel İdare Kurulu’dur. Onun dışında kesinlikle, özellikle de lider seviyesindeki bir siyasetçinin o şekilde genelleme yapmayacağını bilmek lazım" dedi.

MHP İl Başkanı Muhammet Cihangir Kalkancı, yönetim kurulu ve Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, köşe yazarları ve basın kuruluşları temsilcileriyle buluştu. Görüşmede yaklaşan seçimler hakkında açıklama yapan Vahapoğlu, terörist yakıştırmasının vatandaşa ve seçmene yönelik olmadığını hatırlatarak, "Terörist sözü ne CHP ne İyi Parti seçmenine yönelik değildir. Genel Başkan bu konuda çok hassas. Öyle bir durum olsa, "Gel kardeşim helalleşelim kucaklaşalım der mi? Demez. Oradaki muhatap Sayın Kılıçdaroğlu ve merkez yönetimi, Sayın Akşener ve Genel İdare Kurulu’dur. Onun dışında kesinlikle özellikle de lider seviyesindeki bir siyasetçinin o şekilde genelleme yapmayacağını bilmek lazım. Milliyetçi Hareket Partisi tabanı, liderimiz Devlet Bahçeli’nin talimatı üzerine alanlara inmiş durumda. Bizim teşkilatlarımızın çalışma gayreti açısından herhangi bir eksiği yok. Bu daha da artarak devam edecek ve bizim her gönüldaşımız, MHP seçmenimiz, bu seçimi kendisinin olarak görüyor. Tabii ki Bursa üzerine gelirsek, bir belediyede MHP logosuyla seçime giriyor, ittifak, ancak diğer yerlerde AK Parti logosuyla giriyoruz. Ancak biz şunu söylüyoruz seçmenimize, Yenişehir’de MHP’ye, büyükşehirde AK Parti’ye oy vereceksiniz. Diğer belediyelerde de bizim seçmenimiz AK Parti listelerine oy verecek. Bundan en ufak bir sorun yaşamıyoruz" diye söyledi.

"Doğuda kazanacağız, Batıda kaybettireceğiz"

Geçen seçimlere göre HDP’nin seçimlere girdiği sayının azaldığını ve bu azalmanın bir ittifak olduğunu söyleyen Vahapoğlu, "2014 seçimlerinde HDP 550 yerde seçimlere girdi. Şu anki seçimlerde yanılmıyorsam 267 belediyede seçime giriyor. Arada yaklaşık 200 yerde seçime girmediğini gösteriyor ve bunu şu şekilde ifade ediyor HDP eş başkanı, “Biz doğuda kazanacağız, batıda kaybettireceğiz.” Bu ne demektir. Batıda İP, CHP ve ayrı girdiğini söyleyen Saadet birlikteler. Bu 267’ye düşen aday durumu buradan kaynaklanıyor. Doğuda da kazanacağız ne demektir. CHP’den ve bu partilerden biz oy alacağız, işte böyle bir ittifak söz konusu" dedi.

"Dün gitmiş olabilirsin, gel omuz omuza ülkemize hizmete devam edelim"

Kırgınlara, partiden ayrılanlara seslenen Vahapoğlu, "Liderimiz Devlet Bahçeli dün akşam katıldığı bir televizyon programında mesaj verdi. Siyasette bir takım beklentiler olur, o beklentilerin içerisinde bir takım kırgınlıklar olup başka partilere gitmiş arkadaşlarımız olmuş olabilir, ben bunların gittikleri yerde mutlu olduklarını sanmıyorum. Gittikleri yerde tabiri caizse merdiven görevi gördüler. Liderimiz, bir dargınlığınız varsa gelin kucaklaşalım diyor ve ben de bu kardeşlerimize söylüyorum ki, dün gitmiş olabilirsin, ama ingel omuz omuza ülkemize hizmet etmeye devam edelim. Ülkücünün yeri MHP’dir” diye konuştu.

"Türkiye’nin iç güvenliği sağlam olacak ki, Türkiye huzur bulacak"

Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, gazetecilerle sohbet toplantısında ise Türkiye’nin beka meselesine dikkat çekerek, "Eğer birileri sosyal yapınızı bölmeyi de hedef alıyorsa, orada beka tehdidi görürsünüz. Türkiye’de beka meselesi var. Ahdi hukukunuza yönelik bir saldırı varsa, yani Lozan anlaşması, bizim toprak bütünlüğümüz, hudutlarımız, kazanımlarımız, uluslararası tescil edilmiş haklarımız, münhasır ekonomik bölge diye bir kavram var. Lübnan, İsrail, Mısır anlaşmış. Doğrudan benim ekonomik menfaat alanım olan alanı uluslararası tescil ettirmiş. Bunlara Güney Kıbrıs Rum Yönetimi katılmış. Yunanistan kıta sahanlığı 12 mile çıkaracağım diyor. 12 mile çıkarttığı vakit, sizin Kaş’tan denize girmeniz için mayonuza pasaportu koymanız lazım. İsrail Dışişleri Bakanı diyor ki, Yunanistan ara sıra kabarıyor. İsrail Dışişleri Bakanı, Yunan Savunma Bakanı’na havlama, ısır diyor. Devam et, tam zamanı diyor. 2018 yılı sonundaydı bu söyledikleri. Burada da bir tehdit var. Üçüncüsü de anayasal düzene bir saldırı. 15 Temmuzu ben genel merkezde yaşadım. 12 Eylül darbesinde üsteğmendim. Başarısız bir darbenin akabinde denemeler olur. Darbelerin arkasından darbeler gelir, darbe girişimleri gelir. 1960 arkasından Talat Aydemir olayının arkasından 70 muhtırası, 80 darbesi, 28 Şubat olayı, 27 Nisan 2007 olayı. Bunların tamamen kırılabilmesi için demokrasiye öncelik veren bir zihniyetin Türkiye’de yönetimde belirleyici hale gelmesi lazım. Amerikan Dışişleri Bakanı bir haritayı tewet atıyor, Türkiye bölünmüş gözüküyor. Müteakip operasyon ya Türkiye, ya İran, ikisine birlikte operasyon yapılacak. Karadeniz’de Rus donanması, Amerikan donanması birbirlerine güç gösterisi yapıyorlar. Doğu Akdeniz mutlak suretle sahibi belirlenecek bölge haline geldi. Rusya’nın Suriye’de oluşturulacak terör koridorunda düşüncesi net PKK’nın yanında, Amerika da PKK’nın yanında. Türkiye’nin içeride huzur bulması, iç güvenliğimizin sağlam olması lazım ki, şu belanın def edilmesi, Türkiye’nin zaman kazanması lazım. Onun için beka meselesi diyoruz" diye konuştu.

"Tank Palet Fabrikası’nın yenilenmesi süreci"

Tank Palet-Fabrikası’nın yenilenme süreciyle ilgili açıklama yapan Vahapoğlu, "Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası’nın işletme hakkının devriyle ilgili daha önce yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

"Silahlı Kuvvetler içinde zamanında atölye gibi başlayıp daha sonra geliştirilen ve ciddi üretim yapan tesislerden birisi. Adı sadece tank palet fabrikası olsa da gece görüş dürbünü dahil, çok namlululu silahlar dahil üretiliyor. Ben Meclis’teki konuşmamda özelleştirilmesinin yanlış olduğunu, bunun araziye göz dikmiş bir özel yatırımcının sermaye sahibinin olabileceğini îmâ etmiştim. Ancak netleşen bilgilere göre, tesis özelleştirilip devredilmiyor. O tesisteki bütün askeri personel göreve devam ediyor. Teknoloji aktarımı ve sermayeye dikkat çekmiştim. Evet teknolojik olarak yenileme, 25 yıllığına işletme yetkisinin devri söz konusu. Yani bir Kayseri Şeker gibi, Alpullu gibi komple verilmesi söz konusu değil. Yetkililer bana yaptığı açıklamada, ’Biz yeni bir pazar oluşturacağız. Üretim miktarını arttıracağız. Türkiye’nin kontrolünde olacak ’diyorlar. Elimizdeki bir tesise yeni bir can suyunun katılması gibi değerlendirilmesi gerekir. Katar Türkiye’nin en yakın ilişkide olduğu Körfez ülkelerinden birisi. Orada bizim askeri üssümüz de var" ifadesinde bulundu.