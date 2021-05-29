Vahdet Vural kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Vahdet Vural biyografisi...

Star TV'de yayınlanan sevilen program İbo Show'un konukları arasında bu hafta Vahdettin Vural yer alıyor. Küçüklüğünde çalışırken marangozlukla uğraşan Vahdet Vural, müzik kariyerine başlamak amacıyla kaçıp İstanbul'a gelmiş ve sanat dünyasına ilk adımını atmıştır. Peki Vahdet Vural kimdir, nereli? Vahdettin Vural kaç yaşında?
1 Ocak 1956 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiş olan Vahdet Vural'ın babası rençperlik yapmaktadır ve 7 kardeşi bulunmaktadır. Hem okuyup hem marangozluk yapan ve şarkıcı olmak isteyen Vahdet Vural, bu uğurda kaçıp İstanbul'a gelmiş ve 1973 senesinde ilk kasetini çıkarmıştır, kasedi Adana'da çok satmış ama İstanbul'da tam bir hayal kırıklığı olmuştur. Bir gün İzmir Fuarı'nın meşhur gazino patronlarından Hüseyin Cevahir 1978 senesinde arayarak Hülya Koçyiğit'in sahneye çıktığı gazinoda alt kadroda ona yer vermiştir. Daha sonra ise yolu açılmıştır. İstanbul'da yer alan çeşitli gazinolarda şarkı söylemiştir. Şarkıcı Vahdet Vural'ın 35 kaseti ve 19 tane filmi bulunmaktadır. Vahdet Vural evlidir ve 4 çocuğu vardır.
1995 - Kader Diyelim
1985 - Onlar Da Sevdiler
1985 - Gözlerden Kalbe
1984 - Ayrılık
1979 - Aşkın Gözyaşları
1978 - Yara
1984 - İftira
1984 - Batak
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