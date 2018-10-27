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Vahdettin Köşkü'nde dörtlü zirve hazırlıkları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 14:49 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İSTANBUL DHA Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriye konulu dörtlü zirve, Almanya, Fransa ve Rusya'nın katılımıyla bugün Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde yapılacak.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İSTANBUL DHA Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriye konulu dörtlü zirve, Almanya, Fransa ve Rusya'nın katılımıyla bugün Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğindeki zirve için öğlen saatlerinde Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Astana platformu ile BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura katılacak. Suriye konulu dörtlü zirvede ana gündem, İdlib'deki ateşkesin sağlamlaştırılması ve Suriye krizine siyasi çözüm için ortak çabalar olacak. Ayrıca zirvede, sahadaki gelişmeler, Soçi mutabakatının ardından İdlib'deki durum ve Astana ve Cenevre platformlarında sürdürülen siyasi çözüm süreci ele alınacak. Dört ülkenin, Suriye krizine kalıcı çözüm bulunmasına yönelik ortak çabaların uyumlulaştırılması hedeflenirken, toplantının sonunda dört ülkenin ortak bir bildiri kabul etmesi bekleniyor. Zirveye liderlerin yanı sıra bakanlar düzeyinde de katılımların olması beklenirken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında, Merkel, Macron ve Putin ile ikili görüşmeleri de olacak. Saat 15.00'de başlayacak zirve öncesinde Vahdettin Köşkü'nde de hazırlıklar tamamlandı. Konuk ülkelerin bayrakları göndere çekildi.

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