Vahim durumu anlattı! Koronayı yendikten sonra fenalaşan oyuncu, acilde boş yer bulamadı

Instagram hesabından konu hakkına açıklama yapan Hazal Kaya, "Kovid sonrası tansiyonumla ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyorum. Setteki paramedik arkadaşlar eko çekilmesi için acile götürmek istediler beni ama bütün hastanelerin acilleri dolu. 112 ile hastaneler arasında tuhaf ve anlaşılmaz bir iletişim problemi var. Ben eve dönebilecek durumda olduğum için şanslıyım ancak benim kadar şanslı olmayanlar ne yapacak hal buyken bilemiyorum… Gerçekten çok zor" dedi.