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  4. Vahim durumu anlattı! Koronayı yendikten sonra fenalaşan oyuncu, acilde boş yer bulamadı

Vahim durumu anlattı! Koronayı yendikten sonra fenalaşan oyuncu, acilde boş yer bulamadı

13.04.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Hazal Kaya, koronavirüsü yendikten sonra tansiyon sıkıntısı yaşamaya başladı. Setteyken rahatsızlandığı için hastaneye götürülmek istenen Hazal Kaya, acil serviste yer bulamadı. Yaşadığı sıkıntıyı sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu "Ben eve dönebilecek durumda olduğum için şanslıydım ancak benim kadar şanslı olmayanlar ne yapacak hal buyken bilemiyorum. Gerçekten çok zor" dedi.

Bir çocuk annesi Hazal Kaya, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. Evinde gördüğü tedavi sonrasında virüsü yenen Hazal Kaya setlere geri döndü. Fakat virüsü yendikten sonra tansiyon sıkıntısı yaşayan Kaya, sette fenalaşınca hastaneye kaldırılmak istendi. Artan vakaların ardından hiçbir hastanede yer bulamayan oyuncu, yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaştı.

"BÜTÜN HASTANELERİN ACİLLERİ DOLU"

Instagram hesabından konu hakkına açıklama yapan Hazal Kaya, "Kovid sonrası tansiyonumla ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyorum. Setteki paramedik arkadaşlar eko çekilmesi için acile götürmek istediler beni ama bütün hastanelerin acilleri dolu. 112 ile hastaneler arasında tuhaf ve anlaşılmaz bir iletişim problemi var. Ben eve dönebilecek durumda olduğum için şanslıyım ancak benim kadar şanslı olmayanlar ne yapacak hal buyken bilemiyorum… Gerçekten çok zor" dedi.

"VİRÜSÜ GRİP GİBİ GEÇİRİYORUM"

"VİRÜSÜ GRİP GİBİ GEÇİRİYORUM"
Mart ayının son günlerinde koronavirüsü yakalanan Hazal Kaya, sağlık durumunu merak eden hayranları için çektiği videoda şunları söylemişti "Haberler maalesef doğru. Ben çok hassas ve dikkatli biri olmama rağmen bütün set çok dikkatli davranmasına rağmen kovid oldum. Ayakta geçiriyorum, kendimi izole ettim. Ağır bir grip gibi geçiriyorum. Geçmiş olsun mesajlarınız için teşekkür ederim gayet iyiyim."
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hazal Kaya
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