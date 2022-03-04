Vahit Kirişçi kimdir? Vahit Kirişçi kaç yaşında ve nereli? Hangi görevlerde bulundu?

Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atanan Vahit Kirişçi'nin hayatı hakkında araştırmalar hız kazandı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak görev yapan Vahit Kirişçi ukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. İşte Vahit Kirişçi'nin hayatı hakkında detaylar...

VAHİT KİRİŞÇİ KİMDİR?

4 Aralık 1960, Kahramanmaraş, Türkiye doğumlu Vahit Kirişçi 62 yaşındadır. Türk siyasetçi Vahit Kirişçi, Tarım ve Orman Bakanlığı görevine getirilmiştir.

Kirişçi 1995 yılında doçent, 2001 yılında ise profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı. Birden fazla sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak çalıştı. 22. ve 23. Dönem Adana Milletvekillidir. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği ve Başkanvekilliği, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı yaptı. 23. Dönem'de aynı komisyonun Başkanlığına yeniden seçildi.



