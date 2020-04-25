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Vahşet! Babasını baltayla öldürüp, ormana gömdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 17:56 | Son Güncelleme

Uşak'ta Ali K. (24), tartıştığı babası Ahmet K.'yı (43) baltayla öldürüp, cesedini ormanlık alana gömdü. Olaydan 4 gün sonra jandarmaya giderek, cinayeti itiraf eden Ali K.'nın gösterdiği yerde baba Ahmet K.'nın cesedi bulundu.

Vahşet! Babasını baltayla öldürüp, ormana gömdü

Olay, 20 Nisan günü, Banaz ilçesine bağlı Bağkonak köyünde yaşandı. Ali K. ile babası Ahmet K. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken Ali K., babasını başına ve sırtına baltayla vurarak öldürdü. Cesedini de Yeşilyurt Köyü İbikli mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda gömdü.

4 GÜN SONRA TESLİM OLDU

Ali K., dün akşam, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, 4 gün önce babasını öldürdüğünü ve cesedini gömdüğünü söyleyerek, teslim oldu. Jandarma ekipleri, Ali K.'nın gösterdiği yerde yaptığı kazıyla Ahmet K.'nın cesedini buldu. Ceset, Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

İfadesinde cinayet sırasında annesinin evde olmadığını söyleyen Ali K.'nın jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Jandarmanın, soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

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uşak cinayet balta

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