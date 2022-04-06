Vahşet büyüyor! Volodymyr Zelenskiy açıkladı: ''Dillerini kesiyorlar...''

Ukrayna cumhurbaşkanı bugün Birleşmiş Milletler'e yaptığı konuşmada, Rus birliklerinin Ukrayna'da yakın zamanda kurtarılan kasaba ve şehirlerde işlediği iddia edilen vahşet hakkında çarpıcı ayrıntılara değindi.

Zelenskiy, Vladimir Putin'in ordularına tekrar Donbass bölgesine odaklanma talimatı vermesinin ardından Rus güçleri tarafından kısa süre önce terk edilen Kiev'in hemen kuzeybatısındaki Buça kasabasında işlendiği iddia edilen savaş suçlarından bahsetti. Volodymyr Zelenskiy, Rus birliklerinin "sivillerin dilini kesip" ve tecavüze uğramış anneleri çocuklarının gözleri önünde katlettiğini söyledi.

MYNET - DIŞ HABER



''SADECE ZEVK İÇİN''

Güvenlik Konseyi'ne askerlerin sivillerin boğazlarını kestiğini, annelere çocuklarının önünde tecavüz edip öldürdüklerini ve istediklerini duymadıkları için dillerini kestiklerini söyledi. Ukraynalı lider, bu vahşetin sadece zevkleri için olduğunu ve askerlerin uzuvlarını, sivillerin ise boğazlarını kestiklerini belirtti. İnsanların sokakta vurulduğunu veya kuyulara atıldığını söyleyen devlet başkanı, bütün ailelerin katledildiğini ve askerlerin cesetlerini yakmaya çalıştığını da ekledi.

IŞİD BENZETMESİ

Zelenskiy, daha sonra Rusya'yı IŞİD'e benzetti. Dün Buça'yı ziyaret eden devlet başkanı, Rus kuvvetlerinin işlemeyeceği tek bir suç olmadığını söyledi. "Bunun bazı bölgeleri işgal eden DEAŞ gibi diğer teröristlerden bir farkı yok ve burada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi bir ülke tarafından yapılıyor" dedi.

BM'DEN HAMLE BEKLENİYOR

İngiltere'nin düzenlediği toplantıda Rus birliklerinin, Ukrayna şehirlerini kasten küle çevirdiğini, şehirleri kasten bloke ederek, kitlesel açlık yarattığını söyleyen Zelenskiy, BM'nin Rus saldırganlığına karşı mücadele etmek için reform yapması çağrısında bulundu. Yaşananların ve cezasız kalmalarına izin verilmesinin, küresel güvenliğin tüm mimarisini baltaladığını söyledi. BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak Rusya, Kremlin'i kınama girişimlerini engelleyebileceği bir veto hakkına sahip.

RUSYA PROVAKASYON DEDİ

Rus kuvvetleri cinayet, işkence ve tecavüz de dahil olmak üzere bir dizi savaş suçuyla suçlanıyor ve askerler "ağırsız, kasıtlı zulüm ve şiddet" eylemleri gerçekleştiriyor. Vladimir Putin'in yetkilileri ise suçlamaları ‘provokasyon’ olarak tanımladı. Ukrayna, Buça ve çevresinde en az 410 kişinin öldürüldüğünü söylerken, Volodymyr Zelenskiy ise katliamı "soykırım" olarak nitelendirdi.



