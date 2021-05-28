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  4. Vahşet! Cinsel ilişkiye girmedi diye karısını öldürdü, çocuklarını su kanalına attı

Vahşet! Cinsel ilişkiye girmedi diye karısını öldürdü, çocuklarını su kanalına attı

28.05.2021 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın doğusundaki Bihar eyaletinde yaşayan bir adam, kendisiyle cinsel ilişkiye girmeyi reddeden karısını öldürdü. Ardından 3 çocuğunu da öldüren Hintli, cesetleri bir su kanalına attı.

Vahşet! Cinsel ilişkiye girmedi diye karısını öldürdü, çocuklarını su kanalına attı

Akıllara durgunluk veren olay Hindistan'ın Bihar eyaletinde Basedi adındaki bir köyde yaşandı.

Pappu Kumar adındaki Hintli adamın, kendisiyle cinsel ilişkiye girmeyi reddeden karısını öldürdüğü, ardından çocuklarını da öldürüp bir su kanalına attığı ifade edildi.

''ÇOCUKLARA BAKAMAM''

Polis yerel basına verdiği demeçte, adamın verdiği ifadeye dayanarak, ''15 gündür ilişki teklifini geri çevirmesi nedeniyle böyle bir cinayet işlemiş. Karısını öldürdükten sonra çocuklarına bakamayacağını düşünerek onları öldürmüş. Çocukların cesedi henüz kanaldan çıkarılmadı'' dedi.

36 yaşındaki karısını beş, üç ve 15 aylık çocuklarını öldürdükten sonra kaçan Kumar, ormanlık bir alanda yakalandı.

AİLE İÇİ ŞİDDET ARTTI

Öte yandan salgının geçtiği son iki yılda ülkede aile içi şiddet vakalarının önemli ölçüde arttığı bilgisi verildi. Hindistan'da resmi verilere göre, Ulusal Kadın Komisyonu (NCW) geçen yılın Nisan ayında aile içi şiddetle ilgili şikayetlerde 2,5 kat artış kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Hindistan

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