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  4. Vahşet! Eşeği traktörün arkasına bağlayarak 4 kilometre sürükledi

Vahşet! Eşeği traktörün arkasına bağlayarak 4 kilometre sürükledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 20:41 | Son Güncelleme

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde eşeği traktörün arkasına bağlayarak 4 kilometre sürükleyen kişiye 947 lira idari para cezası kesildi.

Vahşet! Eşeği traktörün arkasına bağlayarak 4 kilometre sürükledi

Edinilen bilgiye göre, Kılıçcı Köyü'nde yaşayan T.A’ya ait eşek, aynı köydeki M.A’nın evinin önünde bulunan hayvan yemi olan kepeği yiyince M.A sinirlenerek eşeği traktörünün arkasına bağladı ve yaklaşık 4 kilometre boyunca sürükleyip Sökmen Köyü yakınlarında serbest bıraktı.

Eşeğinin kayıp olduğunu fark edince aramaya çıkan sahibi T.A, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda M.A’ya ulaşarak Sökmen Köyü yakınlarında ayakları kanlar içerisindeki eşeğinin yanına geldi.

947 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Eşeğinin ayaklarının yaralandığını gören T.A, durumu Kelkit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Köye gelen jandarma ekipleri hayvana eziyet eden M.A’ya 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 947 TL idari para cezası kesti, Kelkit Cumhuriyet Savcılığı M.A. hakkında suç duyurusunda bulundu.

(İHA)

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