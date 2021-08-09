HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vahşet evinde kan donduran detay! Elindeki bıçağı defalarca saplamış

Vahşet evinde kan donduran detay! Elindeki bıçağı defalarca saplamış

09.08.2021 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da, 9 yıl önce el ve ayakları bağlandıktan sonra domuz bağı ile boğularak öldürülen emekli öğretmenin ardından aynı evde bir kez daha cinayet işlendi. Vahşet evinde cinayet silahı bu kez bıçak oldu. Kayınvalidesini defalarca bıçaklayarak öldüren damadın, yaptıkları kan dondurdu. İşte üç katlı apartmanın ilk katında yaşanan cinayetin detayları...

Vahşet evinde kan donduran detay! Elindeki bıçağı defalarca saplamış

Karaman’da eşiyle boşanma aşamasındaki damat, çocuklarını görmek için gittiği kayınvalidesinin evinde; kayınvalidesini bıçaklayarak öldürürken, kayınbiraderini ve eşini ağır yaraladı. Olay, akşam saatlerinde Ziya Gökalp Mahallesi 867. Sokak’ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasında olduğu ileri sürülen damat D.T., çocuklarını görmek için kayınvalidesinin oturduğu eve geldi.

CİNNET GETİRİP KAYINVALİDESİNİ BIÇAKLADI!

Evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada cinnet getiren D.T., kayınvalidesi Necla Koçyiğit’i (56) sırtından defalarca bıçakladı. Öfkeli damat daha sonra kayınbiraderi 22 yaşındaki Osman B.’yi 12 yerinden, eşi Özlem T.’yi de 4 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

AW389855_09

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eve gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Necla Koçyiğit’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Ağır yaralanan Osman B. ile Özlem T. ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi D.T. suç aleti bıçakla birlikte kısa süre içinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı D.T., alınan sağlık raporunun ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Necla Koçyiğit’in cenazesi kızı ve oğlunun tedavi gördüğü hastanenin morguna kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Necla Koçyiğit’in olayın meydana geldiği evde kiracı olarak oturduğu öğrenildi.

AW389855_07

KAN DONDURAN DETAY! BU CİNAYET İLK DEĞİLMİŞ

Bundan 9 yıl önce aynı evde tek başına yaşayan 80 yaşındaki emekli öğretmen Mahide Doğay, hunharca öldürülmüştü. Olayın yaşandığı tarihte kendisinden haber alamayan yakınlarının polise haber vermesiyle Mahide Doğay, çilingirle girilen evinde el, ayak ve boynuna bağlanan domuz bağı ile boğularak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Üzerinde yorgan ve yastıkların olduğu belirlenen Mahide Doğay'ın aynı zamanda evinin de karıştırıldığı belirlenmişti.

AW389855_08

AW389855_04

AW389855_03

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van Gölü'nde yeni mikrobiyalitler keşfedildiVan Gölü'nde yeni mikrobiyalitler keşfedildi
Virüsle mücadelede başarısız olunca 30 yetkiliyi cezalandırdılarVirüsle mücadelede başarısız olunca 30 yetkiliyi cezalandırdılar
Bakan Pakdemirli orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştıBakan Pakdemirli orman yangınlarıyla ilgili son durumu paylaştı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir’de 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında korkunç iddia

Balıkesir’de 15 kişinin öldüğü otobüs kazasında korkunç iddia

Annesi mini şortlu pozuyla mesaj verdi! "Kimsenin kadını olamadım"

Annesi mini şortlu pozuyla mesaj verdi! "Kimsenin kadını olamadım"

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Kitapçıdaki "Dedem bana tecavüz etti" notu olay oldu!

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Antalya'da sağlık çalışanlarının izinleri iptal

Ece Üner'in eşi bakın kim çıktı? Her gün ekranlarda görüyoruz

Ece Üner'in eşi bakın kim çıktı? Her gün ekranlarda görüyoruz

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

Eda Nur Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı: Yarı baygındım, karşı koyamadım

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.